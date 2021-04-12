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Talisca: “Türkiye’ye döneceğim”

Beşiktaş’ın eski yıldızı Anderson Talisca, açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, uygun koşullar ve şartlar oluştuğunda Türkiye’ye dönmek istediğini belirtti. Talisca, eski hocası Şenol Güneş’ten ise ‘Baba’ diye bahsetti.

Talisca: “Türkiye’ye döneceğim”
İHA

Benfica’dan kiralık olarak 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve kariyerini Çin ekibi Guangzhou'da sürdüren Anderson Talisca, Brezilya’da evinin kapılarını açtı. Türkiye’den ayrıldıktan sonra ilk kez konuşan Talisca, samimi açıklamalarda bulundu.

"HAK EDİLMİŞ BİR ŞAMPİYONLUK YAŞADIK"

2016-2017 sezonunda siyah-beyazlılar ile yaşadığı şampiyonluğa değinen Talisca, “Beşiktaş’a geldiğim ilk sezon saha içi ve saha dışında takımda çok güzel bir hava vardı. Takım olarak çok çalışıyorduk. Çok gol attığımız, güzel maçlar oynadığımız bir sezondu. Tüm çalışmamızın emeğini saha içinde alarak hak edilmiş bir şampiyonluk yaşadığımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

"ŞENOL GÜNEŞ BENİM BABAM"

Beşiktaş’ta birlikte çalıştığı Teknik Direktör Şenol Güneş’ten de bahseden 27 yaşındaki oyuncu, başarılı çalıştırıcının kendisine çok şey kattığını dile getirdi. Talisca, “Şenol Güneş’in teknik direktörlüğün yanı sıra karakteri ile her futbolcu için çok özel bir yeri olduğunu söyleyebilirim. Biz çok iyi anlaşıyorduk ve ondan çok şey öğrendim. Bana en çok yardım eden kişiydi, kendisine ‘Baba’ diye hitap ederdim. Evet, benim için bir babaydı, bana çok yardım etti” şeklinde konuştu.

"BENFICA'YA ATTIĞIM GOL, BEŞİKTAŞ KARİYERİMİN BAŞLANGICIYDI"

Brezilyalı yıldız, 2016 yılında Beşiktaş formasıyla eski takımı Benfica'ya attığı frikik golünün önemine dikkat çekti. “Benfica’ya karşı attığım gol hem Beşiktaş hem taraftar hem de benim için çok önemliydi” diyen Anderson Talisca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Beşiktaş kariyerimin o gol ile başladığını söyleyebilirim. Maçın son dakikalarında gelen gol kulüp için çok önemliydi. O serbest vuruş sayesinde taraftar ile aramda özel ve kuvvetli bir bağ oluştu ve şansımıza gerçekten çok güzel bir gol oldu.”

"OYNADIĞIM EN İYİ OYUNCU QUARESMA"

Siyah-beyazlı takımdan arkadaşı Ricardo Querasma hakkındaki görüşlerini aktaran Talisca, “Türkiye’de beraber ya da rakip olarak oynadığım en iyi futbolcu Quaresma’ydı. Serbest vuruşlarımıza gelirsek, düşünülenin aksine aramızda bu konuda hiçbir zaman bir tartışma geçmedi. Bazen o, bazen ben kullanıyordum. Saha içinde olabilecek tatlı atışmalardı. Kimin daha iyi olduğu konusunda ise sanırım attığımız goller cevabı verecektir” dedi.

"HERHANGİ BİR TÜRK TAKIMI İLE GÖRÜŞMEDİM"

Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra adının birçok Türk takımıyla anılmasının hatırlatılması üzerine yetenekli futbolcu, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Anderson Talisca, transfer söylentileri ile ilgili şöyle konuştu:

“Türkiye’den ayrıldığım dönemden beri her transfer döneminde hakkımda özellikle Galatarasay olmak üzere birçok haber çıktı. Beşiktaş da dahil olmak üzere hiçbir Türk takımı ile görüşmedim ve kimseden resmi bir teklif almadım. Yazılan tüm haberler yalandı.”

"BEŞİKTAŞ TARAFTARINA HAYRANIM VE ÇOK ÖZLÜYORUM"

Beşiktaş’ta geçirdiği günleri özlediğine vurgu yapan Talisca, siyah-beyazlı taraftarlardan ise övgüyle bahsetti. Talisca, “Türkiye’de yaşadığım döneme dair şikayet edebileceğim tek bir anım yok. Muhteşem iki sene geçirdim. Geldiğim ilk andan itibaren taraftara hayran kaldım. Beraber 3’lü çektiğimiz o anları unutamıyorum ve her seferinde gülümseyerek hatırlıyorum. Taraftar her zaman bana çok büyük ilgi ve sevgi gösterdi, hepsine çok teşekkür ederim. Sosyal medya üzerinden Beşiktaş’ı özlediğim anlarda paylaşımlar yapıyorum çünkü Beşiktaş’ta yaşadığım her an çok özeldi ve unutulmaması gereken, tekrar tekrar hatırlanması gereken anılar olduğunu düşünüyorum. O günleri çok özlüyorum” açıklamasını yaptı.

"TAKIMDAN AYRILIRKEN BENİM SÖZ HAKKIM YOKTU"

Beşiktaş’tan ayrılış sürecinde yaşananları anlatan Talisca, “Taraftarın bana çok kızdığını biliyorum ama dürüst olmak gerekirse o süreçte benim çok fazla bir söz hakkım yoktu. Sözleşmem sebebiyle tüm haklarım Benfica’ya aitti ve onlar ne derse yapmak zorundaydım. O şekilde de oldu. Güç Benfica’nın elindeydi” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE DÖNEMK İSTİYORUM"

Bir gün yeniden Türkiye’de futbol oynamak istediğini sözlerine ekleyen Anderson Talisca, “Her zaman söylediğim gibi Türkiye’de yaşadığım 2 sene hayatımın en güzel anılarıydı. Beşiktaş benim için çok özel bir yere sahip, taraftara olan hayranlığım ise bambaşka. Hep beni desteklemeye devam ettiler ve hala bağlantı içerisindeyiz. Şu an zaman söylemek için erken olsa da uygun koşullar ve şartlar oluştuğunda Türkiye’ye dönmek istiyorum” dedi.

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