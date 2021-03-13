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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: BİR DEHŞET DAHA! "Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim!"
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"Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim!"

İstanbul'da, dini nikahlı eşiyle tartıştığı sırada 4'üncü kattan atladığı öne sürülen Sevcan Demir'in ailesi cinayet iddiasında bulunuyor. Aile, olaydan dakikalar önce Kenan Danış ile yaptıkları telefon görüşmelerini kanıt olarak sundu. Telefondaki diyalog kan dondurdu

Son dakika: BİR DEHŞET DAHA!
"Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim!"
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DHA

İstanbul Esenyurt'ta, Süleymaniye Mahallesi 831 Sokak'ta bulunan binanın 4'üncü katında oturan Sevcan Demir, geçtiğimiz salı günü dini nikahlı eşi Kenan Danış ile tartışırken, seslerden rahatsız olan komşular durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Sevcan Demir'in şikayetçi olmaması üzerine evden ayrıldı.

DİNİ NİKAHLI EŞİ TUTUKLANDI

DHA'da yer alan habere göre yaklaşık bir saat sonra Sevcan Demir, 4'üncü kattan apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Kadın, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kenan Danış suçlamaları ret ederken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİSTEKİ İFADELER

Şüpheli Kenan Danış emniyetteki ifadesinde, "Ben öldürmedim, tartışmaya başlayınca kendini balkondan aşağıya attı" dedi. Sevcan Demir'in babası da ifadesinde, "Kızımla olaydan saatler öncesinde görüntülü konuşuyorduk, sonra birden Kenan telefonu kızımın elinden aldı.

Sonrasında 'Senin bu kızını geberteceğim' dedi. Telefon kapandı" diye konuştu. Evde bulunan Sevcan Demir'in, "Oğlum beni affet, seni hak etmedim" yazdığı mektup bulunmuştu. Öte yandan, inceleme sonucu Sevcan Demir'in vücudunda çok sayıda darp ve boğuşma izine rastlandığı öğrenildi.

TELEFON GÖRÜŞMESİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Genç kadının ailesi ise olayın cinayet olduğun öne sürdü. 33 yaşındaki Sevcan Demir'in annesi Seyran Tosun ile Kenan Danış arasından olaydan bir süre önce yapılan telefon görüşmelerinin cep telefonu görüntülerinin kanıt olarak sundu.

"POLİSİ SEN Mİ ARADIN"

Görüşmede, tartışma sonrası eve gelen polisle ilgili Kenan Danış'ın, "Polisi sen mi aradın?" şeklinde soru sorduğu anne Tosun'un, "Ben aradıysam çocuklarımın ölüsünü öpeyim" diye yanıt verdiği duyuluyor. Bunun üzerine Danış'ın, "Sen o çocuklarını buraya göndermezsen bu çocuğunun ölüsünü öpeceksin. Ne kadar evladın varsa hepsini buraya gönder aynı anda" dediği görüntülere yansıyor.

"KITIR KITIR KESMEZSEM İNSAN DEĞİLİM"

Ardından Danış'ın "Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim" dediği duyuluyor. Bu sırada Sevcan Demir'in annesine, "Anne kapat telefonu" dediği duyuluyor.

Bir başka konuşmada Kenan Danış'ın, kızını telefona isteyen anne Seyran Tosun'a, "Öldü öldü başında bekliyorum" dediği duyuluyor. Anne ile Danış arasındaki telefon konuşmalarını Sevcan Demir'in teyzesi Rukiye Tosun'un cep telefonu kamerasına kaydettiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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