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        Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatarak gözaltı kararı verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 02:10 Güncelleme:
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        Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayımladığı belirlenen Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatarak gözaltı kararı verdi.

        Başsavcılık sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.

        Soruşturma kapsamında şüpheli Tanrıyar hakkında gözaltı kararı da verildi.

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

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