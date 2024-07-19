Tamir faciası: Ayağı koptu

Bigadiç'in kırsal Güvemçetmi Mahallesinde oturan Rafet Karaca, evinin bahçesinde DSİ'den izin alarak sondaj çalışması yapılması için Balıkesir'den bir firmayla anlaştı.

Çalışma sırasında hatta meydana gelen tıkanıklığın açılması için firma tarafından Ali İhsan Erdem (55) ile anlaşıldı. Erdem, bugün saat 13.00 sıralarında hattaki sıkışıklığı açmak için çalışırken, sondaj makinesinde arıza meydana geldi. Arızanın giderilmesine çalışıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Erdem ile olay yerinde bulunan Recep Taş (26) ve Muhammed Musa (30) yaralandı.