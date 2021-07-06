Tamircinin test sürüşü faciayla bitti! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, oto tamirhanesi çalışanı V.I., test ettiği araçla 6 yaşındaki Musa İpek'e çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kıraç Büyük Ayazma Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre V.I. isimli tamirhane çalışanı kendisine tamir için bırakılan aracı test etmek için deneme sürüşüne çıktı. Bu sırada 6 yaşındaki Musa İpek isimli çocuk, yolda karşıdan karşıya geçmek istedi. Yola fırlayan İpek'i görmeyen sürücü çocuğa çarparak yoluna devam etti. 20 metre ilerleyen sürücüyü vatandaşlar uyararak durdurdu.

YAKINLARI SÜRÜCÜYÜ DARBETMEYE ÇALIŞTI

Kazayı yapan sürücüyü aile yakınları darp etmeye çalıştı. Ağır yaralanan çocuk için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğa yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayata döndüremedi. Sürücü V.I. gözaltına alınarak karakola götürüldü.

'YOLUNA DEVAM EDİYOR, KAZA YAPTIĞININ BİLE FARKINDA DEĞİL'

Hayatını kaybeden Musa İpek için bugün öğle namazı sonrası cenaze namazı düzenlendi. Kılınan cenaze namazı sonrası açıklamada bulunan amca, "Sürücü araç kullanırken telefonla konuştuğunu biliyoruz. Müzik son ses ve hızlı bir şekilde yolda ilerliyor. Musa yola çıktığı sırada çarparak yoluna devam ediyor, kaza yaptığının bile farkında değil. Biz aile olarak sürücünün cezalandırılmasını istiyoruz. Bu caddede hiçbir kasis veya trafik lambası bulunmuyor, daha kaç çocuğun ölmesi gerekir" dedi.

Cenaze namazının ardından minik Musa defnedilmek için Çarmıklı mezarlığına götürüldü.