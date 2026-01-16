Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Tammy Abraham her kulvarda atıyor, Beşiktaş teklifi bekliyor! - Beşiktaş Haberleri

        Tammy Abraham her kulvarda atıyor, Beşiktaş teklifi bekliyor!

        Beşiktaş'ın formda golcüsü Tammy Abraham, bu sezon dört farklı kulvarda da fileleri havalandırdı. İngiliz oyuncunun takımdan ayrılması gündemdeyken siyah-beyazlı kulüp gelecek resmi teklifleri bekliyor.

        Giriş: 16.01.2026 - 12:36 Güncelleme: 16.01.2026 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Tammy Abraham, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk golünü Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ağlarına attı.

        2

        Ligde 7, Avrupa Kupaları'nda 5 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayla 13. golüne kupada ulaştı.

        3

        Abraham, kupada Fenerbahçe ile oynanan ilk hafta maçında da Vaclav Cerny'nin ilk golünün pasını vermişti.

        4

        28 yaşındaki forvet, bu sezon Avrupa Ligi elemeleri, Konferans Ligi elemeleri, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 4 farklı kulvarda da gol atmayı başardı.

        5

        Transferde adı Aston Villa ile anılan Tammy Abraham için Beşiktaş'ın ise resmi teklif bekleyişi sürüyor.

        6

        Abraham'ın İngiliz ekibine sıcak baktığı belirtilirken siyah-beyazlılar gelecek teklife göre kararını verecek.

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Kahreden olay... Plastik sanılan gözlük camı çocuğu kör etti!
        Kahreden olay... Plastik sanılan gözlük camı çocuğu kör etti!
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Fahiş site aidatlarına son
        Fahiş site aidatlarına son