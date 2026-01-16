Tammy Abraham her kulvarda atıyor, Beşiktaş teklifi bekliyor!
Beşiktaş'ın formda golcüsü Tammy Abraham, bu sezon dört farklı kulvarda da fileleri havalandırdı. İngiliz oyuncunun takımdan ayrılması gündemdeyken siyah-beyazlı kulüp gelecek resmi teklifleri bekliyor.
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Tammy Abraham, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk golünü Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ağlarına attı.
Ligde 7, Avrupa Kupaları'nda 5 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayla 13. golüne kupada ulaştı.
Abraham, kupada Fenerbahçe ile oynanan ilk hafta maçında da Vaclav Cerny'nin ilk golünün pasını vermişti.
28 yaşındaki forvet, bu sezon Avrupa Ligi elemeleri, Konferans Ligi elemeleri, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 4 farklı kulvarda da gol atmayı başardı.
Transferde adı Aston Villa ile anılan Tammy Abraham için Beşiktaş'ın ise resmi teklif bekleyişi sürüyor.
Abraham'ın İngiliz ekibine sıcak baktığı belirtilirken siyah-beyazlılar gelecek teklife göre kararını verecek.