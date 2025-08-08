Tammy Abraham: Türkiye ligini çocukken izliyordum

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında St.Patrick'si 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ın forveti Tammy Abraham, karşılaşmanın ardından konuştu.

"DAHA İYİYE GİDECEĞİZ" Zaman içinde daha iyiye gideceklerini belirten Abraham, "Ben geldiğimde iyi bir takımımız ve kadromuz olduğunu biliyordum. Son maçlar istediğimiz gibi gitmedi ama öğreneceğiz ve zaman içerisinde daha iyiye gideceğiz." dedi.

"ÇOCUKKEN İZLİYORDUM" Türkiye ligini çocukken izlediğini aktaran İngiliz golcü, "Daha çocukken televizyondan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını izledim. Taraftarın tutkusunu o dönemden biliyorum. Bu harika kulüpte olmak harika hissettiriyor. Bu harika kulüp ve taraftarlar için elimden geleni yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.