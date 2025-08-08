Habertürk
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Tammy Abraham: Türkiye ligini çocukken izliyordum - Futbol Haberleri

        Tammy Abraham: Türkiye ligini çocukken izliyordum

        Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Tammy Abraham, 4-1'lik St.Patrick's galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada Türkiye ligini çocukken izlediğini ifade etti.

        Giriş: 08.08.2025 - 00:13 Güncelleme: 08.08.2025 - 00:13
        "Türkiye ligini çocukken izliyordum"
        UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında St.Patrick'si 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ın forveti Tammy Abraham, karşılaşmanın ardından konuştu.

        "DAHA İYİYE GİDECEĞİZ"

        Zaman içinde daha iyiye gideceklerini belirten Abraham, "Ben geldiğimde iyi bir takımımız ve kadromuz olduğunu biliyordum. Son maçlar istediğimiz gibi gitmedi ama öğreneceğiz ve zaman içerisinde daha iyiye gideceğiz." dedi.

        "ÇOCUKKEN İZLİYORDUM"

        Türkiye ligini çocukken izlediğini aktaran İngiliz golcü, "Daha çocukken televizyondan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını izledim. Taraftarın tutkusunu o dönemden biliyorum. Bu harika kulüpte olmak harika hissettiriyor. Bu harika kulüp ve taraftarlar için elimden geleni yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

        "İYİ VE KÖTÜ GÜNLER OLACAK"

        Eleştiriler ve şampiyonluk yarışı için gelen sorunun ardından yıldız golcü, "Futbol böyledir, her zaman böyle olmuştur. Takımlar inişler ve çıkışlar yaşar. Takımın en iyisi olmasını isteriz. İyi ve kötü günler olacaktır. En iyi takımlar, bu kötü günlerden çıkış yapan takımlardır. Henüz daha erken, savaşacağız. Lig başlayacak, ben heyecanlıyım." sözlerini sarf etti.

