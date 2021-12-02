"Hayalini kurduğum o anın içindeyim" 0:00 / 0:00

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Profesyonel müzik yolculuğuna, 2011 yılında Ferhat Göçer'in seslendirdiği "Ayrılsak Ölürüz Biz" şarkısının söz ve müziğini üstlenerek başlayan Taner Kaya, kariyerinin ilk albümü "Dilhun", (Yüreği kan ağlayan, mutluluktan nasibini almamış, çok üzgün kimse) ile yarın müzikseverlerle buluşacak.

10 YIL SONRA VEFA BORCUNU ÖDEDİ

Albümün yapımcılığını da üstlenen Göçer, söz ve müziği kendisine ait olan "Yaklaşmayın" şarkısında Taner Kaya ile düet yaparak, on yıl sonra vefa borcunu ödediğini belirtti. "Dilhun", üç şarkıdan oluşuyor.

Taner Kaya'nın söz ve müziği ile "Dağlarıma" ve "Savaş Yeri" şarkılarının da yer aldığı albüm için uzun zamandır titizlikle çalışan ikili, çok yakında birlikte düet yaptıkları "Yaklaşmayın" şarkısına klip de çekecek.

"HAYALİNİ KURDUĞUM O ANIN İÇİNDEYİM"

2011 yılında Ferhat Göçer'in seslendirdiği ve halen dillerden düşmeyen "Ayrılsak Ölürüz Biz" şarkısından sonra ilk kez kendi albümüyle müzikseverlerle buluşmanın heyecanını yaşayan Taner Kaya, "Hayalini kurduğum o anın içindeyim. Kendimi bildim bileli gözlerimi her kapattığımda olmak istediğim, kurduğum düşlerin karşılığı yerdeyim. Kırk yıldır kurduğum düşlerin başlangıcı bu albüm." diye konuştu.