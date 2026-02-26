Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Taner Rumeli köpeği Sosis'i kaybetti

        Taner Rumeli köpeği Sosis'i kaybetti

        Oyuncu Taner Rumeli, patili dostunu kaybetti. Rumeli, köpeği Sosis'e "Bir şubat günü gelmişti, bir şubat günü gitti. Seni çok sevdik, çok özleyeceğiz mis kokulu..." sözleriyle veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 15:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Güzelimiz melek oldu"

        Taner Rumeli, köpeği Sosis'i kaybetti. Patili dostu ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımlayan Rumeli, "Olmadı, dayanamadı... Güzeller güzelimiz Sosis'imiz melek oldu" dedi.

        Ünlü oyuncu, ardından köpeği Sosis'e "Bir şubat günü gelmişti, bir şubat günü gitti. Seni çok sevdik, çok özleyeceğiz mis kokulu..." sözleriyle veda etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bingöl'de kontrolden çıkarak lokantaya giren otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Bingöl'de kontrolden çıkarak lokantaya giren otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        #Taner Rumeli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Babasını öldüren kız savunma yaptı!
        Babasını öldüren kız savunma yaptı!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"