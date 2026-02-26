Taner Rumeli, köpeği Sosis'i kaybetti. Patili dostu ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımlayan Rumeli, "Olmadı, dayanamadı... Güzeller güzelimiz Sosis'imiz melek oldu" dedi.

Ünlü oyuncu, ardından köpeği Sosis'e "Bir şubat günü gelmişti, bir şubat günü gitti. Seni çok sevdik, çok özleyeceğiz mis kokulu..." sözleriyle veda etti.