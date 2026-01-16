Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Tanıtımı yapıldı

        Tanıtımı yapıldı

        Sinan Güleryüz ile Özge Özder'in birlikte seslendirdiği yeni şarkıları 'Duymadın Feryadımı'ın tanıtımı yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 09:00 Güncelleme: 16.01.2026 - 09:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tanıtımı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Müzikseverlerin büyük beğenisini toplayan Sinan Güleryüz ile Özge Özder’in birlikte seslendirdiği yeni şarkıları 'Duymadın Feryadımı', Sony Music Türkiye ofisinde gerçekleştirilen basın toplantısıyla tanıtıldı.

        Güleryüzlü ve pozitif tavırlarıyla dikkat çeken ikili, şarkıyı tamamen gönüllerinin sesini dinleyerek söylediklerini ve eseri rahmetli Volkan Konak’a ithaf ettiklerini açıkladı. Eşi Selma Konak’ın da parçayı çok beğendiğini ve kendilerine tam destek verdiğini ifade ettiler. Oyuncu Özge Özder’ın manevi annem dediği duayen Serpil Tamur da lansmana gelerek destek verdi.

        Özge Özder, şarkının iki yıl önce kendilerine geldiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: Bir Karadeniz ezgisi bize uygun mu?’ diye düşünüyorduk. Karadeniz ezgileri yapan değerli sanatçıların yanında bizim nasıl bir yorum getirebileceğimizi sorguladık. Fakat Volkan abiyi kaybetmemizin ardından bizde tarif edilemez bir yara oluştu. Şarkıyı yeniden dinlediğimizde artık bize Volkan abiyi hatırlatan bir parçaya dönüştü.

        Aynı zamanda klibin yönetmenliğini de üstlenen Özge Özder, klipte kızlarının da yer aldığını belirterek bunun aileleri için unutulmaz bir anı olduğunu söyledi. Sinan Güleryüz ise klibi aslında Karadeniz’de çekmek istediklerini ancak yoğun programları nedeniyle çekimlerin İstanbul Kilyos’ta yapıldığını anlattı; "Bir aile işi oldu. Çekimleri yarım günde tamamladık" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de ısınmak için girdiği otomobilde ölü bulunmuştu kimliği belirlendi; kirasını ödemeyince evden çıkarılmış

        KAĞITHANE'de soğuk havadan korunmak için tamirhane önünde bulunan otomobile giren kişi çıkan yangında hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan kişinin Cemal Ertürk (66) olduğu tespit edildi. Boşandığı ve 3 çocuğu olduğu belirlenen Ertürk'ün kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarıldığı ve sokakta yaşamaya başladığı öğrenildi. (DHA)

        #Sinan Güleryüz
        #Özge Özder
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Fahiş site aidatlarına son
        Fahiş site aidatlarına son
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Leyla için adalet zamanı!
        Leyla için adalet zamanı!
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Gerçekten ne anlama geldiklerini biliyor muyuz?
        Gerçekten ne anlama geldiklerini biliyor muyuz?
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara
        Türkiye'nin kuzeyi için uyarılar! Yağmur ve karla karışık yağmur
        Türkiye'nin kuzeyi için uyarılar! Yağmur ve karla karışık yağmur
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
        Kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu