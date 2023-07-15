Usta oyuncu Tanju Tuncel'i kaybettik! Tanju Tuncel kimdir ve kaç yaşındaydı? Tanju Tuncel, hayata gözlerini yumdu. Sıdıka, Geniş Aile, Eyvah Eyvah gibi yapımlarda da yer alan 83 yaşındaki usta oyuncu Tanju Tuncel'in vefatı sanat camiasını, sevenlerini ve yakınlarını derinden üzdü. Son dakika haberin ardından "Tanju Tuncel kimdir, kaç yaşındaydı ve neden vefat etti?" soruları gündeme geldi. İşte, usta oyuncu Tanju Tuncel'in hayatı ile ilgili detaylar... Habertürk Giriş: 15.07.2023 - 13:28 Güncelleme: 15.07.2023 - 13:28 facebook

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Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tanju Tuncel, 83 yaşında aramızdan ayrıldı. Emektar, usta oyuncunun vefatı, sanat dünyasını yasa boğdu. Gelen vefat haberinin ardından "Tanju Tuncel kimdir, neden vefat etti?" sorusu araştırması hız kazandı. İşte, Tanju Tuncel biyografisi...

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TANJU TUNCEL KİMDİR, NEDEN VEFAT ETTİ? Tanju Tuncel, 1940 yılında Adana'da dünyaya gözlerini açtı. Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. Kendisi gibi oyuncu olan Necdet Yakın ile bir dönem evlendi ancak evliliklerini devam ettiremediler ve çift boşandı. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan Tuncel, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda emekli oldu. Tuncel, emekli olduktan sonra da dizilerde oynamaya devam etti.

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Usta oyuncu, Şaşıfelek Çıkmazı, Geniş Aile, Ruhsar, Sıdıka gibi dizilerde; Ve Recep ve Zehra ve Ayşe, Duruşma, Eyyvah Eyvah, Beyaz Melek gibi filmlerde rol aldı. Son olarak bir huzurevinde yaşadığı bilinen 83 yaşındaki Tanju Tuncel hayatını kaybetti. Henüz vefat sebebi ise açıklanmadı.

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