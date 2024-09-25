Tansel Öngel: Yarışmacı olarak gittim, sunucu oldum

BloombergHT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu Tansel Öngel oldu. Ünlü oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.

'Maske Kimsin Sen'in sunuculuğunu üstlenen Tansel Öngel, "Programı bana sundurduğu için Fatih (Aksoy) ağabey ve Meltem'e çok teşekkür ederim. İlk başta programı sunmam konusunda ikna değildi. Ben görüşmeye yarışmacı olarak gitmiştim. 'Bunu ben sunabilir miyim?' diye sordum. 'Hayır burada yarışmacı olarak varsan varsın' dediler. 'Yarışmacılıktan daha fazla bir şey yapmak istiyorum. İsterseniz şarkı da söylerim size' dedim. Sonra inandılar sağ olsunlar çok uzun olmayan bir maceraya çıktık, keşke daha uzun olsaydı" dedi.