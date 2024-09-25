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        Haberler Magazin Tansel Öngel: Yarışmacı olarak gittim, sunucu oldum - Magazin haberleri

        Tansel Öngel: Yarışmacı olarak gittim, sunucu oldum

        Tansel Öngel, 2022'de yayınlanan ve sunuculuğunu üstlendiği 'Maske Kimsin Sen' hakkında konuştu. Öngel, "Yarışmacı olarak çağrıldım, sunucu oldum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 18:42 Güncelleme: 25.09.2024 - 18:42
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        'Yarışmacıydım, sunucu oldum'
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        BloombergHT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu Tansel Öngel oldu. Ünlü oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.

        'Maske Kimsin Sen'in sunuculuğunu üstlenen Tansel Öngel, "Programı bana sundurduğu için Fatih (Aksoy) ağabey ve Meltem'e çok teşekkür ederim. İlk başta programı sunmam konusunda ikna değildi. Ben görüşmeye yarışmacı olarak gitmiştim. 'Bunu ben sunabilir miyim?' diye sordum. 'Hayır burada yarışmacı olarak varsan varsın' dediler. 'Yarışmacılıktan daha fazla bir şey yapmak istiyorum. İsterseniz şarkı da söylerim size' dedim. Sonra inandılar sağ olsunlar çok uzun olmayan bir maceraya çıktık, keşke daha uzun olsaydı" dedi.

        Tansel Öngel ayrıca, "Bıktım senden!' diyen çok oluyor. Yani gerçekten haklarını da vereyim çok da haklılar. Ben de bir kadın olsam benim gibi bir adam başlangıçta ilgimi çeker ama bir süre sonra derim ki bundan olmaz" ifadelerini kullandı.

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        #tansel öngel
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