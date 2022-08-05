Eski halinden eser kalmadı 0:00 / 0:00

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2014 yılında İlker Sünneli ile nikah masasına oturan oryantal Tanyeli, eşiyle birlikte Avustralya'ya yerleşmişti. Ünlü isim, 99 kilo olunca mide ameliyatı olmak için geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelmişti.

ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI

Fazla kilolarından hızla kurtulan Tanyeli, son halini de takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi. Tanyeli, bu fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayarak, eski halinden eser kalmadığını gözler önüne serdi.

"EN ZORUNU KOLAY ATLATTIK"

Öte yandan operasyonu başarılı geçen Tanyeli, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

Eşiyle yürüyüş yaparken çekilen fotoğrafını yayınlayan Tanyeli, gönderisinde, "Bursa'dan sevgiler... Mide ameliyatımın üzerinden 20 gün geçti, en zorunu kolay atlattık. Ben artık her türlü sebzenin pürelerini yemeye başladım ve günlük yarım saatlik yürüyüşlerime devam ediyorum, bu fotoğraf karesi eşimle yaptığımız yürüyüşten... Bu ameliyattan sonraki süreci benim için kolaylaştıran en önemli şey, dualar oldu. Bu aralar dualarım bütünün ve bizlerin hayrı için..." ifadelerini kullanmıştı.

Fotoğraflar: Instagram, İHA