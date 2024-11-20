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        Haberler Gündem Güncel "Tapulu arazim" dedi, sokağı tel örgüyle kapattı | Son dakika haberleri

        "Tapulu arazim" dedi, sokağı tel örgüyle kapattı

        Tekirdağ'da bir kişi, tapulu arazisi olduğunu iddia ederek sokak girişini tel örgü çekerek kapattı. Belediye yetkililerinin devreye girmesiyle yaklaşık 1 saat araç ve yaya trafiğine kapanan sokak tel örgülerinin kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 15:03 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:15
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        Tekirdağ'da bir kişi tapulu arazisi olduğunu iddia ederek sokak girişini tel örgü çekerek bir süre kapattı.

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        Soysal Sokak girişine tel örgü çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldığını gören sakinler durumu polis ve belediyeye bildirdi.

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        1 SAAT KAPALI KALDI

        Daha sonra belediye yetkilileri ile sokağı kapatan Ayla Güven görüşerek, tel örgüyü kaldırttı. Sokak yaklaşık 1 saat kapalı kaldı.

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        Durumun, Belediye Meclisinde görüşüleceği ve gerekirse kamulaştırma kararı alınacağı belirtildi.

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        "SOKAĞIN BİR KISMI BİZİM"

        Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağın bir bölümünün tapulu arazileri olduğunu iddia etti.

        Tapunun kendilerine ait olduğunu bir buçuk yıl önce öğrendiklerini ifade eden Güven, "Kısa süre önce öğrendik ancak söz konusu sokağın bir kısmı 1982 yılından beri bize ait. Belediye ile uzlaşma bekliyoruz." dedi.

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        "SOKAK KAPATILIR MI?"

        Soysal Sokak sakinlerinden Mehmet Sabancı da sokağın tel örgüyle kapatılmasına anlam veremediğini söyledi.

        Duruma tepki gösteren Sabancı, "Adamlar geldi, başladılar direkleri dikmeye. Bir saat sonra tel örgü çektiler. 20 metre ileride oturuyorum. Şaşırdım, direği koyunca 'ne oluyor acaba' dedim. Sokak kapatılır mı? Ben pazarı kaldıracaklar sandım. Burasının sahipli olduğunu bilmiyordum."diye konuştu.

        #Tekirdağ
        #TAPU
        #Arazi
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