Tarif aynı ama sonuç neden farklı? Bilim açıkladı: Kurabiyeyi ''mükemmel'' yapan o gizli denge bakın neymiş!

Fırından çıkan bir tepsi kurabiye çoğu kişi için sadece lezzetli bir atıştırmalık gibi görünür. Oysa bu basit tarifin arkasında, malzemelerin birbiriyle etkileşime girdiği karmaşık bir kimya var. Uzmanlara göre bu süreçleri anlamak, herkesin kendi damak zevkine uygun “mükemmel” kurabiyeyi tutturmasını sağlıyor.

Çoğu tarifte un, tuz, kabartma tozu, tereyağı, şeker, yumurta ve çikolata kullanılıyor. Rice Üniversitesi'nde kimya profesörü olan Dr. Lesa Tran'a göre bu malzemelerin oranları, hedeflenen tat ve dokuya bağlı olarak değişiyor.