Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı neden yoğun bakıma alındı, hastalığı nedir, son durumu nasıl, açıklama geldi mi?

        İlber Ortaylı yoğun bakımda! İlber Ortaylı'nın son durumu nasıl?

        Tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'nın 5 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı. Durumunun stabil olduğu belirtilen Ortaylı'nın ailesinden açıklama geldi. Peki, İlber Ortaylı'nın son durumu nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 13:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı’nın bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı. Ortaylı’nın durumunun stabil olduğu ifade edilirken, ailesi de konuya ilişkin bilgi paylaştı. Gelişmelerin ardından Ortaylı’nın sağlık durumu yeniden gündeme geldi. Peki, İlber Ortaylı’nın son sağlık durumu nasıl?

        2

        İLBER ORTAYLI YOĞUN BAKIMDA!

        Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı 5 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor. 78 yaşındaki Ortaylı'nın durumunun stabil olduğu belirtiliyor.

        Ancak Ortaylı'nın neden yoğun bakımda olduğu bilinmiyor.

        3

        İLBER ORTAYLI'NIN SON DURUMU NASIL?

        İlber Ortaylı'nın son durumuna dair bilgi ailesinden geldi. Ailesi, İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

        İlber Ortaylı’nın 5 gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"