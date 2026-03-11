İlber Ortaylı yoğun bakımda! İlber Ortaylı'nın son durumu nasıl?
Tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'nın 5 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı. Durumunun stabil olduğu belirtilen Ortaylı'nın ailesinden açıklama geldi. Peki, İlber Ortaylı'nın son durumu nasıl?
İLBER ORTAYLI YOĞUN BAKIMDA!
Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı 5 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor. 78 yaşındaki Ortaylı'nın durumunun stabil olduğu belirtiliyor.
Ancak Ortaylı'nın neden yoğun bakımda olduğu bilinmiyor.
İLBER ORTAYLI'NIN SON DURUMU NASIL?
İlber Ortaylı'nın son durumuna dair bilgi ailesinden geldi. Ailesi, İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
İlber Ortaylı’nın 5 gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz.