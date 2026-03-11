Tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı’nın bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı. Ortaylı’nın durumunun stabil olduğu ifade edilirken, ailesi de konuya ilişkin bilgi paylaştı. Gelişmelerin ardından Ortaylı’nın sağlık durumu yeniden gündeme geldi. Peki, İlber Ortaylı’nın son sağlık durumu nasıl?