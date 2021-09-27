1400 yıllık surlar için şoke eden iddia! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da Çatalca Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan ve M.S. 6. yüzyılda yapıldığı değerlendirilen tarihi Anastasios Surları'nda bir süre önce restorasyon çalışması başlatıldı. Çalışmalar sürerken restorasyonun uygun şekilde yapılmadığı ve 'ytong' diye tabir edilen inşaat malzemelerinin kullanıldığı iddia edildi.

RESTORASYON 20 GÜN DURDURULDU

DHA'da yer alan habere göre nisan ayında başlayan restorasyon çalışmaları iddialar üzerine yaklaşık 20 gün durduruldu. İncelemenin ardından 15 Eylül'de yayınlanan İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün kararının ardından çalışmalar tekrar başladı.

"YAPILAN UYGULAMA ÇOK YANLIŞ"

Tartışmalara neden olan Kaleiçi Surlarındaki çalışmalarla ilgili Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, "Yapılan uygulama onaylanmayacak durumda. Yanlış uygulamalar var. İşin kötü tarafı, 1 Nolu Anıtlar Koruma Bölge Kurulu'nun da bu restorasyon projesine onay vermesi çok düşündürücü.

"UYGULAMA ÇOK SIRADAN"

Yaklaşık 1500 yıllık 1. derece bir tarihi eserden, belge niteliğindeki bir eserden bahsediyoruz. Ama gelin görün ki, 21. yüzyılda bir neslin buna yaptığı uygulamada pek restorasyon ve koruma ilkeleri uygulamaları anlamında çok sıradan ve bilimsel temellerin çok aşağısında kalıyor" diye konuştu.

"TÜM ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMİŞ OLURSUNUZ"

Şahin, yapıların 1. Derece tarihi eser ve belge niteliğinde olduğuna dikkat çekerek, "Eğer siz bunun tarihi eser niteliğini, göz ardı edip bir yerel yönetim ölçeğinde hizmet ediyoruz diye sıradan bir bahçe duvarı, sıradan bir inşaat faaliyeti alanı gibi düşünürseniz elinizdeki belge niteliğinin tüm özelliklerini kaybetmiş olursunuz. Yapılan uygulama da yanlış. Koruma ilkelerini anlamından müdahale şekli de mantalitesi de yanlış. Burası bir yerel yönetimin bir yatırım faaliyeti olarak düşünülecekse başka konular üzerinde düşünülmesini dernek olarak biz tercih ederiz" dedi.

ÇATALCA BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Çatalca Belediyesi ise Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün hazırladığı raporu yayınladı. Raporda, "Restorasyon aşamasında kullanılan malzemelerin ytong malzeme olmadığı ve yonu taşı kullanıldığı restorasyon çalışmasının onaylı projesine uygun devam ettiği" belirtildi.

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ise yaptığı açıklamada, "Çatalca'mız Kaleiçi Mahallemiz, 21 ada 1-2 parsel ve 25 ada 13 parselde bulunan Kaleiçi Surlarının restorasyon çalışmalarını büyük bir gayretle yürüten Çatalca Belediyemiz bin bir emek ve itina ile tarihi değerlerimize sahip çıkarak Çatalca'mızın, ülkemizin tarihi ve kültürel varlıklarını yaşatıp geleceğe taşırken lütfen gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz. Bırakın hizmetleri halkımızla buluşturalım, insanlarımızı yanıltmayın, yalan ve iftiranın kimseye faydası olmaz.

"YTONG DEĞİL YONU TAŞI KULLANILIYOR"

Gönül birliği içinde, samimiyetle, hizmet aşkı ile yola durmadan devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Siz kıymetli Çatalca halkımızın bilgisine önemle arz ederiz" dedi. Konuyla ilgili Çatalca Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Her projesinde olduğu gibi, Çatalca'mızdaki tarihi surların restorasyonu çalışmalarını sürekli yerinde denetleyen aynı zamanda mesleği mimar olan Başkanımız Mesut Üner, geçtiğimiz günlerde surların restorasyonunda ytong kullanılıyor iddialarına resmi belgelerle yanıt vererek, restorasyon sürecinde ytong kullanılmadığını resmi belgelerle ispatlayarak, restorasyon süreci ile ilgili iftira içeren iddiaları çürüttü. Çatalca'mızda surların restorasyon sürecinde iddia edildiği gibi ytong kullanılmadığı, yonu taşı kullanıldığı, restorasyon çalışmalarının onaylı projesine uygun olarak devam ettiği Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından belirtilerek gerekli bilgi, belge, fotoğraflar, fatura, rapor ve yapı tespit tutanakları Çatalca Belediye'mize ulaştı" denildi.