Tarihi hamam kafe oldu

Burdur'un Sinan Mahallesi'nde 1582 yılında Hocabali Bin Müslihittin tarafından yaptırılan, 1914 ve 1971 Burdur depremlerinde zarar görmeyen Hocabali Hamamı, Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2018-2020 yıllarında tarihi dokusu korunarak restore edildi.

Burdur İnsani Yardım Derneği, Hocabali Hamamı'nı Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralayarak herkesin kullanabileceği şekilde kafe olarak düzenledi. Hamam Kafe gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

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Burdur İnsani Yardım Derneği Başkanı Hüseyin Çetinkaya, "Hocabali Hamamı'nı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiraladık, yaptığımız düzenlemelerle kafe olarak işleteceğiz. Burası yaklaşık 400 yıldan fazla hamam olarak hizmet verdi. Bugünden sonra kafeterya olarak hizmet verecek" dedi.

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