Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban ve Mehmet Yeşil Yeşil elendi

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci tur müsabakalarında sürpriz sonuçlar yaşandı. Sarayiçi Er Meydanı’nda kura çekiminin ardından başpehlivanlar ikinci tur müsabakalarını gerçekleştirdi. Başpehlivan İsmail Balaban ve Mehmet Yeşil Yeşil rakiplerine yenilerek, bu yılki Kırkpınar’a veda etti.

Gözlerin üzerlerinde olduğu başpehlivanlardan İsmail Balaban rakibi Hamza Özkaradeniz’e, Mehmet Yeşil Yeşil rakibi Mustafa Doğan Özkaya’ya ve Faruk Akkoyun rakibi Orhan Okulu’ya yenilerek, Güreş anında sakatlanan Fatih Atlı, bu yıl ki Kırkpınar'a veda etti.