İHA

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde bulunan tarihi Şar Antik Kenti, kar yağışının ardından beyaz gelinliği ile görsel şölen sunuyor.

İHA'nın haberine göre tarihteki ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Anlaşması'na imza atan kralın kızı Puduhepa'nın yaşadığı 3 bin 500 yıllık antik kent, doğa ve tarih tutkunlarını bekliyor

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, 3 bin 500 yıllık Şar Antik Kenti’ni herkesin görmesi gerektiğini belirterek, bölgenin bakir ve doğal güzelliklerinin keşfedilmesi için tarih ve doğa tutkunlarını ilçeye davet etti.

Tarihte Mısır ve Hititler arasındaki savaşın Şar'da yaşayan kralın kızı Puduhepa'nın girişimleri sonucu Kadeş anlaşması ile sona erdiğine dikkat çeken Başkan Remzi Ergü, tarih ve doğa tutkunlarının ilçede zamanda yolculuk yapma fırsatı bulduğunu söyledi.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, ilçenin keşfedilmemiş bir cennet olduğunu ifade ederek, ziyaretçilerin talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak özel kamp alanları projesi hazırladıklarını kaydetti.

Ergü, şöyle devam etti:

"Kışın beyaz gelinliğine bürünen Tarihi Şar Antik Kenti'nin milattan önce 1500 yıl öncesine dayanan endemik bitkileri, bakir güzellikleri ile binlerce yıllık geçmişi var. Bölgede 3 bin 500 yıllık tarihi eserler bulunmakta. Hititler döneminden kalan eserler Roma, Bizans dönemine tanıklık etmekte.

Tufanbeyli ilçesi sınırları içerisinde kalan Şar köyünün tarih sahnesinde önemli yeri vardır. Ala Kapı, Kırık Kilise ve Antik Tiyatro gezilecek yerler arasında. Tufanbeyli, Hitit döneminin önemli merkezlerinden biridir. Kizzuwatna Krallığı'nın en önemli merkezlerinden olan Comona o dönem için dini bir devlet niteliği taşıyor.

Tarihte iç işlerinde bağımsız dış işlerinde ise Hitit Krallığına bağlı olan bu dini gücü olan devlet döneminde önemli olaylar cereyan etmiştir. Tarihin ilk yazılı anlaşması olan Kadeş Anlaşması Hitit Kralı III. Hattuşili, Mısır Firavunu II. Ramses ve Hitit Kralının eşi Kizzuwatna, Kralının kızı Puduhepa arasında imza edilmiştir. Puduhepa bizim kızımızdır. 3 bin 500 yıl önce barışın kadınıdır. Mısır ve Hititler arasındaki savaşı diploması ile önlemiş bir kadındır. Gözden ırak kalmış, keşfedilmemiş bir yer olan Şar Antik Kenti'ne herkesi bekliyoruz.”