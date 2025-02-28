28 Şubat ne günü? 28 Şubat'ta ne oldu, anlamı ne?
Tarih boyunca dönüm noktalarına sahne olan günlerden biri de 28 Şubat'tır. Bu tarih, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde unutulmaz olaylarla anılmış, geçmişin izlerini bugüne taşıyan gelişmelere ev sahipliği yapmıştır. Siyasetten kültüre, toplumsal dönüşümlerden önemli karar anlarına kadar birçok olayın yaşandığı bu özel gün, tarihin seyrini değiştiren anların yıl dönümüdür. 28 Şubat'ta meydana gelen bu çarpıcı olayları ve etkilerini sizler için derledik.
Tarihin akışını değiştiren kararların alındığı, toplumsal hafızada derin izler bırakan olayların yaşandığı bu gün, hem Türkiye’de hem de dünyada hatırlanacak birçok anıya sahiptir. 28 Şubat’ta meydana gelen dikkat çekici olayların detaylarını ve bu olayların günümüze yansımalarını sizler için inceledik. İşte detaylar...
28 ŞUBAT NE GÜNÜ?
1855 - 1855 Bursa depremi meydana geldi.
1870 - Osmanlı padişahı Abdülaziz "Bulgar Eksarhanesinin" (Rumlardan bağımsız Bulgar Ortodoks Kilisesi) kurulmasına izin verdi.
1902 - Gürcistan'ın başkenti Batum'da bulunan Rothschild fabrikasında işten çıkartmalara karşı 400 işçinin katılımıyla bir grev yapıldı. Polis 32 işçiyi tutukladı. Grev öncesinde fabrikada kurulan grev komitesinin lideri Josef Stalin'di.
1919 - Nasrullah Han'ın yerine tahta çıkan Emanullah Han, tahta çıkma töreninde yaptığı konuşmada Afganistan'ın bağımsızlığını ilan etti.
1921 - TBMM'de ilk bütçe kabul edildi.
1922 - Mısır, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.
1935 - Wallace Carothers, naylonu keşfetti.
1939 - Sözlük yazımı tarihinin en ünlü hatalarından biri keşfedildi, Webster's New International Dictionary nin 2. Baskısında Dord adlı uydurma bir kelimenin yoğunluk karşılığıyla baskıya verildiği anlaşıldı.
1940 - İlk kez bir basketbol maçı ABD'de televizyondan naklen yayınlandı. Fordham ile Pittsburgh Üniversiteleri takımlarının Madison Square Garden'da yaptığı basketbol maçı, televizyondan yayımlanan ilk basketbol karşılaşması oldu.
1942 - II. Dünya Savaşı: Japon İmparatorluk Donanması ile Müttefik Deniz Kuvvetleri arasında, Java ve Sumatra adalarını ayıran Sunda Boğazı'nda, Sunda Boğazı Muharebesi gerçekleşti.
1942 - İstanbul Vezneciler'deki Zeynep Hanım Konağı (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binası) tamamen yandı.
1945 - Türkiye, Birleşmiş Milletler Beyannamesi'ni imzaladı.
1953 - Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında, Balkan Paktı adıyla Dostluk ve İşbirliği Antlaşması, Ankara'da imzalandı.
1967 - Anadol marka ilk Türk otomobili 26.800 liradan piyasaya sürüldü.
1975 - Londra'da metro kazası: 43 kişi öldü.
1977 - Malatya'da İnönü Üniversitesi ile iki yüksek okul hizmete açıldı.
1986 - İsveç başbakanı Olof Palme, bir suikast sonucu öldürüldü.
1991 - Körfez Savaşı, koalisyon güçlerinin zaferi ve Irak'ın yenilgisiyle sona erdi.
1994 - Kuzey Atlantik Antlaşması tarihinin ilk saldırısını Sırplara karşı gerçekleştirdi.
1997 - Türkiye Millî Güvenlik Kurulunun 9 saat süren toplantısında 28 Şubat Süreci olarak adlandırılan kararlar alındı. Bu kararlar, irticayı Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike olarak saptadı. MGK'da, Atatürk ilke ve inkılaplarının ödünsüz uygulanması kararı verildi.
1998 - Kosova Savaşı: Sırp güvenlik güçlerinin UÇK'ya karşı bastırma harekâtı başladı.
2001 - Ulusal Bank'a el konuldu.
2002 - Hindistan'ın Ahmedabad kentinde Hinduların ateşe verdiği, Müslümanlara ait evlerde 55 kişi öldü.
2003 - Ankara Bir Numaralı Devlet Güvenlik mahkemesi, kapatılan DEP'in 4 eski milletvekilinin yeniden yargılanma istemini kabul etti.
2008 - Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Robert Gates Ankara'ya geldi ve Türkiye'nin Irak'a düzenlediği Güneş Harekâtı'yla ilgili olarak temaslarda bulundu.