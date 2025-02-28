Tarihin akışını değiştiren kararların alındığı, toplumsal hafızada derin izler bırakan olayların yaşandığı bu gün, hem Türkiye’de hem de dünyada hatırlanacak birçok anıya sahiptir. 28 Şubat’ta meydana gelen dikkat çekici olayların detaylarını ve bu olayların günümüze yansımalarını sizler için inceledik. İşte detaylar...