Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Tarık Biberovic: Ben bu anlar için çalışıyordum - Basketbol Haberleri

        Tarık Biberovic: Ben bu anlar için çalışıyordum

        Fenerbahçe Beko forması giyen Tarık Biberovic, Paris maçının ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 00:28 Güncelleme: 30.04.2025 - 00:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ben bu anlar için çalışıyordum!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Beko forması giyen Tarık Biberovic, THY EuroLeague'deki Paris maçının ardından Final-Four ile ilgili konuştu.

        Tarık Biberovic, "Çok yorgun iki takım da açıkçası. Uzatmalar tamamen kafaca hazırlıkla alakalı. Biz bu anlar için sıkı çalışıyoruz. Ben bu anlar için çalışıyordum. Böyle bir fırsatı bulduğum için mutluyum. Seri boyunca takım basketbolu oynadık ve takım olarak kazandık." dedi.

        Sözlerine devam eden Tarık Biberovic, "Sertlik kilit noktalardan biriydi. Böyle yüksek tempoya karşı yumuşak oynayamaz, uyuyamazsınız. Sert olmak ve onların enerjisine karşılık vermeliydik. Çok yetenekli bir takım Paris ama biz de öyleyiz. Biz de tüm sezon farklı biri öne çıktı, bugün de ben... Abu Dabi için çok mutluyuz." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final Four'da!
        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final Four'da!
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Çin'den çağrı: Asla diz çökme
        Çin'den çağrı: Asla diz çökme
        Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı
        Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı
        ABD basını: Putin 4 bölgenin kontrolünü talep ediyor
        ABD basını: Putin 4 bölgenin kontrolünü talep ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Ayşe Barım'a 30 yıl hapis istemi
        Ayşe Barım'a 30 yıl hapis istemi
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Youssef En-Nesyri gol yollarında suskun!
        Youssef En-Nesyri gol yollarında suskun!
        Soma maden faciası davasında 28 kişiden 10'una beraat
        Soma maden faciası davasında 28 kişiden 10'una beraat
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı