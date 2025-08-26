Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.487,19 %0,08
        DOLAR 41,0283 %0,06
        EURO 47,7821 %0,28
        GRAM ALTIN 4.454,55 %0,41
        FAİZ 39,38 %-0,68
        GÜMÜŞ GRAM 51,04 %0,35
        BITCOIN 110.370,00 %0,73
        GBP/TRY 55,2714 %0,16
        EUR/USD 1,1637 %0,16
        BRENT 68,04 %-1,10
        ÇEYREK ALTIN 7.283,18 %0,41
        Haberler Ekonomi Alışveriş Tarım Bakanlığı'ndan şap hastalığına ilişkin açıklama: 24 ildeki hayvan pazarları yeniden açıldı - Alışveriş Haberleri

        Tarım Bakanlığı'ndan şap hastalığına ilişkin açıklama: 24 ildeki hayvan pazarları yeniden açıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 24 ildeki hayvan pazarları yeniden aktif hale geldiğini ve aşılamadaki başarı oranlarının artmasıyla birlikte, diğer illerdeki hayvan pazarlarının da kademeli olarak açılacağını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 12:32 Güncelleme: 26.08.2025 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        24 ildeki hayvan pazarları yeniden açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkemizde 1965 yılından bu yana ilk kez görülen şap hastalığı serotipi SAT-1’e karşı Bakanlık olarak hızlıca harekete geçildiğini ve Şap Enstitümüz tarafından bu yeni serotipe yönelik etkili aşı kısa sürede üretildiğini ifade edildi.

        Hastalığın yayılımını engellemek amacıyla ülke genelinde hayvan hareketleri kısıtlandığı, hayvan pazarları tedbiren kapatıldığı anımsatılan açıklamada, Bu süreçte, Şap Enstitüsü tarafından üretilen 12 milyon 450 bin doz aşı sahaya sevk edildiği kaydedildi.

        Açıklamada, Ağustos ayı sonuna kadar bu rakam 13 milyon 750 bine çıkacağı aktarıldı.

        REKLAM

        Aşılama çalışmaları ve alınan tedbirler sayesinde hastalığın yayılımı büyük ölçüde kontrol altına alındığı, hayvan pazarlarının açılma süreci başlandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Bu kapsamda, aşılama oranı yüzde 85’in üzerine çıkan Hakkari ve Van ile Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli illerinde hayvan pazarları geçen hafta yeniden açılmıştır.

        Son olarak, aşılama oranının yüzde 85’in üzerine çıktığı Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop’ta da bu hafta başından itibaren hayvan pazarları yeniden açılmıştır.

        Böylelikle 24 ilimizdeki hayvan pazarları yeniden aktif hale gelmiştir. Aşılamadaki başarı oranlarının artmasıyla birlikte, diğer illerdeki hayvan pazarlarının da kademeli olarak açılması sağlanacaktır.

        Bakanlık olarak, hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam edecek; üreticilerimizin emeğini, ülkemiz hayvancılığının geleceğini korumak adına sahadaki tüm faaliyetlerimiz etkin bir şekilde sürdürülecektir.

        Bu süreçte bazı çevrelerce ortaya atılan;

        • Şap aşısının hastalığı yaydığı,
        • Aşının etkisiz olduğu,
        • Hastalık nedeniyle et ve süt fiyatlarının artacağı,
        • Kırmızı et tedariğinin biteceği

        yönündeki iddialar asılsızdır ve bilinçli bir dezenformasyonun ürünüdür."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Musk, OpenAI ve Apple'a dava açtı
        Musk, OpenAI ve Apple'a dava açtı
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Suriye Lirası'nda 'yeniden doğuş'
        Suriye Lirası'nda 'yeniden doğuş'
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"