Tarım Bakanlığı'ndan şap hastalığına ilişkin açıklama: 24 ildeki hayvan pazarları yeniden açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkemizde 1965 yılından bu yana ilk kez görülen şap hastalığı serotipi SAT-1’e karşı Bakanlık olarak hızlıca harekete geçildiğini ve Şap Enstitümüz tarafından bu yeni serotipe yönelik etkili aşı kısa sürede üretildiğini ifade edildi.

Hastalığın yayılımını engellemek amacıyla ülke genelinde hayvan hareketleri kısıtlandığı, hayvan pazarları tedbiren kapatıldığı anımsatılan açıklamada, Bu süreçte, Şap Enstitüsü tarafından üretilen 12 milyon 450 bin doz aşı sahaya sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Ağustos ayı sonuna kadar bu rakam 13 milyon 750 bine çıkacağı aktarıldı.

REKLAM

Aşılama çalışmaları ve alınan tedbirler sayesinde hastalığın yayılımı büyük ölçüde kontrol altına alındığı, hayvan pazarlarının açılma süreci başlandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, aşılama oranı yüzde 85’in üzerine çıkan Hakkari ve Van ile Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli illerinde hayvan pazarları geçen hafta yeniden açılmıştır.