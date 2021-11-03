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Tarım ihracatında aylık bazda tüm zamanların rekoru kırıldı

Tarım sektörü geçen ay 2,8 milyar doları aşan dış satımla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı.

Tarım ihracatında aylık bazda tüm zamanların rekoru kırıldı
AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 19,2 artarak 19 milyar 76 milyon 662 bin dolara yükseldi.

Tarım ihracatı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,8 artarak 2 milyar 840 milyon 461 bin dolara çıktı. Tarım sektörü böylece aylık bazda tüm zamanların en yüksek dış satımını gerçekleştirdi. Türkiye'nin tarım ihracatı, geçen ay toplam ihracatın yüzde 14,9'unu oluşturdu. Ekimde sanayi ihracatı yüzde 18,8 artışla 15 milyar 769 milyon 914 bin dolara, madencilik ihracatı da yüzde 18,4 yükselerek 466 milyon 287 bin dolara çıktı.

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMÜLLERİ LİDERLİĞİ BIRAKMADI

Tarıma bağlı sektörler arasında geçen ay en fazla ihracatı 903 milyon 561 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi. Sektör böylece tarım ihracatında liderliği bırakmadı.

Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerini, 615 milyon 126 bin dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 292 milyon 381 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 289 milyon 497 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 251 milyon 315 bin dolarla fındık ve mamulleri, 196 milyon 784 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri, 181 milyon 772 bin dolarla meyve sebze mamulleri, 76 milyon 773 bin dolarla tütün, 25 milyon 274 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı, 7 milyon 980 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri izledi.

TARIM GRUBU BÜNYESİNDEKİ SADECE 1 SEKTÖR GERİLEDİ

Tarım grubu bünyesindeki 10 sektörden 9'u geçen ay ihracatını artırırken sadece 1 sektör geriledi

Tarıma bağlı sektörler arasında bu dönemde ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 46,9 ile fındık ve mamulleri oldu. Fındık ve mamulleri sektörünü yüzde 35,5 ile hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, yüzde 23,3 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 16,8 ile mobilya kağıt ve orman ürünleri, yüzde 14,9 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 10,8 ile yaş meyve ve sebze, yüzde 7,9 ile meyve sebze mamulleri, yüzde 3 ile kuru meyve ve mamulleri, yüzde 2,2 ile süs bitkileri ve mamulleri oldu. Tütün sektörünün ihracatı ise yüzde 3,8 değer kaybetti.

SEKTÖRLERE EN FAZLA TALEP ABD VE IRAK'TAN GELDİ

Tarım sektörü bünyesindeki gruplara en fazla talep ABD ve Iraktan geldi. Meyve sebze mamulleri, tütün, zeytin ve zeytinyağı sektörleri en fazla ABD'ye, Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya kağıt ve orman ürünleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller en fazla Irak'a, fındık ve mamulleri, kuru meyve ve mamulleri sektörleri en fazla Almanya'ya, süs bitkileri ve mamulleri sektörü en fazla Hollanda'ya, yaş meyve ve sebze sektörü en fazla Rusya'ya dış satım yaptı.

ABD'ye meyve sebze mamulleri 27 milyon 101 bin dolar, tütün sektörü 16 milyon 63 bin dolar, zeytin ve zeytinyağı sektörü 4 milyon 340 bin dolar, Irak'a hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 191 milyon 69 bin dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 89 milyon 288 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 55 milyon 600 bir dolar, Almanya'ya fındık ve mamulleri 66 milyon 367 bin dolar, kuru meyve ve mamulleri 31 milyon 62 bin dolar, Hollanda'ya süs bitkileri ve mamulleri sektörü 3 milyon 636 bin dolar, yaş meyve ve sebze sektörü Rusya'ya 108 milyon 767 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

TİM verilerine göre, ekim ayında tarım ve tarıma bağlı ürünlerin ihracatı (bin dolar) şöyle:

1 - 31 EKIM
SEKTÖRLER 2020 2021 Değişim ('21/'20) Pay(20) (%)
I. TARIM 2.332.410 2.840.461 21,8 14,9
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.571.115 1.935.839 23,2 10,1
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 667.002 903.561 35,5 4,7
Yaş Meyve ve Sebze 263.887 292.381 10,8 1,5
Meyve Sebze Mamulleri 168.475 181.772 7,9 1,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 191.052 196.784 3,0 1,0
Fındık ve Mamulleri 171.070 251.315 46,9 1,3
Zeytin ve Zeytinyağı 22.006 25.274 14,9 0,1
Tütün 79.812 76.773 -3,8 0,4
Süs Bitkileri ve Mam. 7.811 7.980 2,2 0,0
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 234.850 289.497 23,3 1,5
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 234.850 289.497 23,3 1,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 526.445 615.126 16,8 3,2
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 526.445 615.126 16,8 3,2
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