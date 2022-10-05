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Tarım sektörü, 9 aylık en yüksek ihracat rekoruna imza attı

Tarım sektörü, 9 aylık dış satımını 24,5 milyar dolara taşıyarak, tarihinin ocak-eylül dönemi ihracat rekorunu kırdı. Türkiye'nin tarım ihracatı, toplam ihracattan yüzde 14,5 pay aldı

Tarım ihracatında yeni rekor
Tarım ihracatında yeni rekor
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AA

Salgın sonrası normalleşmeyle beraber ihracatta başarı grafiğini yükselten Türkiye, yeni bir rekorla tarım sektöründe 9 aylık dış satımını 24,5 milyar dolara taşıdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, bu yılın ocak-eylül döneminde yüzde 17 artarak 188 milyar 224 milyon dolara çıktı.

Sahip olduğu üretim potansiyeliyle tarım ticaretinde dünyada önemli konumda bulunan Türkiye, bu alanda yılın 9 ayında 24,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Böylece tarım sektörü, tüm zamanların en yüksek ocak-eylül dönemi ihracatına imza attı.

Türkiye'nin tarım ihracatı, yılın dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 artarken, toplam ihracattan yüzde 14,5 pay aldı.

5 ALT SEKTÖRDE REKOR İHRACAT

Tarım grubunda ihracatta rekor kıran sektörler, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, meyve sebze mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, mobilya kağıt ve orman ürünleri oldu.

Yılın dokuz ayında hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 8 milyar 254 milyon dolar, meyve sebze mamulleri 1 milyar 811 milyon dolar, kuru meyve ve mamulleri 1 milyar 82 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 3 milyar 51 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 6 milyar 220 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatını gerçekleştirdi.

Bu dönemde, ihracatta hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 28,9, meyve sebze mamulleri yüzde 23,2, kuru meyve ve mamulleri yüzde 5,2, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 28,2, mobilya kağıt ve orman ürünleri yüzde 25,2 arttı.

REKOR KIRAN SEKTÖRLERDE IRAK ÖN PLANA ÇIKTI

Tarım ihracatında rekor kıran sektörlerde Irak ön plana çıktı.

Irak'a hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 1,7 milyar dolar, meyve sebze mamulleri 287,6 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 575,4 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 728 milyon dolar tutarında dış satım yaptı.

Almanya'ya ise kuru meyve ve mamulleri sektörü 138,8 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Irak'a hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 56,3, meyve sebze mamulleri yüzde 98,3, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 49,2, mobilya kağıt ve orman ürünleri yüzde 7,1 ihracat artışı gerçekleştirdi.

Kuru meyve ve mamulleri sektörünün Almanya'ya ihracatı yüzde 10,6 azalış kaydetti.

TİM verilerine göre, ocak-eylül döneminde tarım ve tarıma bağlı ürünlerin ihracatı (bin dolar) şöyle:

1 OCAK - 30 EYLÜL
SEKTÖRLER 2021 2022 Değişim ('22/'21) Pay(22) (%)
I. TARIM 20.648.491 24.496.728 18,6 14,5
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 13.298.165 15.224.762 14,5 9,0
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 6.404.204 8.254.244 28,9 4,9
Yaş Meyve ve Sebze 2.014.438 1.944.830 -3,5 1,2
Meyve Sebze Mamulleri 1.469.665 1.811.294 23,2 1,1
Kuru Meyve ve Mamulleri 1.028.517 1.082.384 5,2 0,6
Fındık ve Mamulleri 1.480.500 1.147.171 -22,5 0,7
Zeytin ve Zeytinyağı 213.866 290.305 35,7 0,2
Tütün 570.666 588.476 3,1 0,3
Süs Bitkileri ve Mamulleri 116.310 106.058 -8,8 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 2.380.910 3.051.897 28,2 1,8
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 2.380.910 3.051.897 28,2 1,8
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 4.969.416 6.220.069 25,2 3,7
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 4.969.416 6.220.069 25,2 3,7

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