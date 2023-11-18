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        Haberler Gündem TARIM KREDİ İNDİRİM KATALOĞU: Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler 18 - 30 Kasım kataloğunda indirim rüzgarı!

        Tarım Kredi Market 18 - 30 Kasım kataloğu yayında!

        Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde kasım ayına özel yüzde 50'ye varan indirimler uygulanıyor. Gıdadan, kozmetik malzemelere, temizlik ürünlerinden, temel ihtiyaç malzemelerine kadar birçok alanda indirimleri ile dikkat çeken Tarım Kredi Market yeni kataloğunu yayımladı. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 18 - 30 Kasım tarihleri arasından geçerli olan indirimli ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 11:52 Güncelleme: 18.11.2023 - 11:52
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        Temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirim Tarım Kredi Marketleri'nde yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketler 18 - 30 Kasım tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabı ve sitesi üzerinden yayınladı. Peki, Tarım Kredi Marketler'de bu hafta neler var ve hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler listesi ile haftanın fırsatları...

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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