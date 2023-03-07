Tarım Kredi Marketlerde yeni katalog yayında!

Tarım Kredi Market indirimli ürünleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl kar amacı güdülmediğine dikkat çekilerek açılan Tarım Kredi Marketlerde Mart ayına özel yeni katalog yayınlandı. Mart ayının ilk kataloğunda yer alan fırsatlar 14 Mart'a kadar alıcılarını bekliyor. Peki, Tarım Kredi Marketlerde bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 7 - 14 Mart Tarım Kredi Kooperatif ürünleri tam liste...