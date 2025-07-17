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        Tarım Kredi Marketlerde temmuz ayı fırsatları raflarda!

        Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, temmuz ayına özel kampanyasını duyurdu. 21 Temmuz'a kadar raflarda yer alacak indirimli ürünler arasında temel gıdadan temizlik malzemelerine kadar birçok ihtiyaç ürünü tüketicilerle buluşuyor. İşte Tarım Kredi Market 21 Temmuz'a kadar geçerli indirimli ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 22:41 Güncelleme: 18.07.2025 - 00:15
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        Temmuz ayının son günlerinde alışveriş yapmayı planlayanlar için Tarım Kredi Marketleri kataloğu gündeme geldi. 21 Temmuz'a kadar geçerli olacak kampanyada, mutfak ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor. İşte Tarım Kredi Market yeni aya özel güncel indirimli ürünler listesi...

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        TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET AKTÜEL KATALOĞU

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