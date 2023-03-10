Tarım Kredi Market indirim kataloğu yayında!

Tarım Kredi Market kataloğu yayında... Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl kar amacı güdülmediğine vurgulanarak açılan Tarım Kredi Market'lerde Mart ayına özel yeni katalog yayınlandı. Mart ayının ilk kataloğunda yer alan fırsatlar 31 Mart'a kadar alıcılarını bekliyor. Peki, Tarım Kredi Market'lerde bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 10 -31 Mart Tarım Kredi Kooperatif ürünleri tam liste...