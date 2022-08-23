Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Ağustos günü itibariyle et, süt, şeker, un, zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi 40'a yakın üründe indirime gidilirken Tarım ve Kredi Market indirimli ürünler kataloğu da yayınlandı. İşte, 2022 Ağustos Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler listesi...