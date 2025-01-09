Tarım Kredi Marketi dolandıran 4 zanlı tutuklandı

Ankara Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Genel Müdürlüğü Saray Mahallesinde bulunan Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞye yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden G.B, E.T, A.U. ve S.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ü.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞde muhasebe yöneticisi G.Bnin, ürünlerin mal kabul işlemleri yapılmadan firmalar üzerinden usulsüz alımını gerçekleştirdiği iddiaları üzerine, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Yapılan incelemelerde, gerçekte herhangi bir ürün teslim etmeyen 3 şirketin sahte satış göstererek 5 milyon 644 bin 414 liralık ödeme aldığı belirlenmişti. Polis ekiplerince 7 Ocakta Ankara ve Çankırıda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda G.B'nin aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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