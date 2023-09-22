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        Tarım sayımı için ilk adım atıldı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığa bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında 'Genel Tarım Sayımı Yapılmasına İlişkin Protokol' imzalandığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 19:01 Güncelleme: 22.09.2023 - 19:01
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        Tarım sayımı için ilk adım
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        Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal verilerin oluşturulmasına ve kayıtlılığa büyük önem verdiklerini belirtti. Yumaklı, bu çalışmaların tarımsal üretimle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli vizyonel politikaların belirlenmesine katkı sunacağına dikkat çekti. Yumaklı, bakanlık olarak bir süredir genel tarım sayımı için altyapı hazırlıkları yürüttüklerini, ilgili kurumlarla yapılan toplantılarda izlenecek yol haritasının belirlendiğini vurgulayarak, genel tarım sayımının, tarımsal üretime yön verecek yenilikçi düzenlemelerin hayata geçirilmesinde belirleyici unsurlardan biri olacağının altını çizdi.

        Çalışma ile istatistik, işletme bilgisi, hayvan sayısı, arazi bilgisi gibi akla gelen tüm tarımsal verilerin sayılarak kayıt altına alınacağını bildiren Yumaklı, "TÜİK ile iş birliği içinde genel tarım sayımı yaparak planlı üretim ve sözleşmeli üretim gibi tarım ve hayvancılık politikalarımızın odak noktasını oluşturacak uygulamalarımıza yön vereceğiz. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği, verimliliği, kaliteyi ve kayıtlılığı daha da artırarak Türkiye Yüzyılı'nı üretimin ve üreticinin yüzyılı yapacağız" dedi

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #ibrahim yumaklı
        #tarım sayımı
        #haberler
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