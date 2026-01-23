Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.851,49 %0,97
        DOLAR 43,3726 %0,23
        EURO 51,0087 %0,11
        GRAM ALTIN 6.916,82 %1,15
        FAİZ 35,09 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 138,14 %3,31
        BITCOIN 89.642,00 %0,53
        GBP/TRY 58,5414 %0,02
        EUR/USD 1,1746 %-0,08
        BRENT 64,53 %0,73
        ÇEYREK ALTIN 11.309,00 %1,15
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarım ürünleri ithalatında yetkili gümrük idareleri düzenlendi - İş-Yaşam Haberleri

        Tarım ürünleri ithalatında yetkili gümrük idareleri düzenlendi

        Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi bazı ürünlerin ithalatında yetkili gümrük idareleri yeniden düzenlendi. Canlı hayvan ve sınır ticareti kapsamındaki ithalat işlemlerinde görevli gümrük müdürlüklerinin listesi güncellendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 09:26 Güncelleme: 23.01.2026 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım ürünleri ithalatında yetkili gümrük idareleri düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Tebliğle canlı hayvan ithalat kontrollerinin yürütüleceği yetkili gümrük müdürlükleri düzenlendi.

        Buna göre Mersin Taşucu Gümrük Müdürlüğü söz konusu ürün ithalatında yetkili kılınan yerler arasına eklendi.

        Sınır ticareti kapsamındaki ithalat işlemlerini yapmaya yetkili idareler listesine de Sakarya'daki Karasu, Adana'daki Gölovası, Mersin'deki Çukurova Havalimanı gümrük müdürlükleri dahil edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çoban Dron'a dur dedi

        Ankara'nın Nallıhan ilçesinde karla kaplı ormanlık alanda sürüsünü otlatan bir çoban, havada kendisine yaklaşan drona tüfeğini doğrulttu. Dronun yaklaşmasını tehdit olarak algılayan çobanın refleksi, kameraya anbean yansıdı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Trump'tan JPMorgan ile CEO'suna dava
        Trump'tan JPMorgan ile CEO'suna dava
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da!
        Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!