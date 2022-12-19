Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım ve Orman Bakanlığı 120 sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru ekranı ve branş dağılımı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1200 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları KPSS-2022/13 tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte 16 Aralık Cuma günü başladı. İşte, 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı, şartları ve kadro dağılımı...

ABONE OL
  • SON GÜNLER! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

    Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı gündemdeki yerini koruyor. 16 Aralık itibarıyla başlayan Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı KPSS-2022/13 tercih başvurusu, ÖSYM'nin sitesi üzerinden 20 Aralık'a kadar alınamaya devam edecek. 1200 sözleşmeli personel, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusunun sona ermesinin ardından taşra teşkilatında görevlendirilecek. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı...
  • SON GÜNLER! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

    TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/13 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
  • SON GÜNLER! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

    TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1200 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

    2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1200 sözleşmeli personel alımı yapılacak. 

     

     

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bakanlığımızın taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere 2022 yılı içerisinde çeşitli branşlarda 1200 Sözleşmeli Personel alımı yapacağız.Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler nasip etsin. İnsan kaynağımızı 2023 yılında ad güçlendirmeye devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. 
  • SON GÜNLER! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

    TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

    Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1200 sözleşmeli personelin başvuru işlemleri 16 Aralık Cuma günü başladı.
  • SON GÜNLER! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

    TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    Adaylar tercihlerini, 16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 20 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
  • SON GÜNLER! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

    TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

    Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/13 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

    TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KPSS-2022/13 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.
  • SON GÜNLER! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

    TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Ortaöğretim Mezunları için;

    Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

    Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak.
  • SON GÜNLER! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

    Ön Lisans Mezunları;

    Herhangi bir önlisans programından mezun olmak,

    Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği önlisans

    programlarının birinden mezun olmak,

    Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri,

    Ormancılık ve Orman Ürünleri önlisans programlarının birinden mezun olmak,

    Av ve Yaban Hayatı, Avcılık ve Yaban Hayatı önlisans programlarının birinden

    mezun olmak.
  • SON GÜNLER! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

    TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞIMI

    Ziraat Mühendisi 167

    Ziraat Mühendisi 167

    Veteriner Hekim 107

    Gıda Mühendisi 14

    Su Ürünleri Mühendisi 4

    Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi 1

    Harita Mühendisi 7
  • SON GÜNLER! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

    Avukat 7

    Diğer Teknik Personel (Kimyager) 3

    Sağlik Teknikeri 1

    Ziraat Teknisyen 1

    Büro Personeli 304

    Orman Muhafaza Memuru 48

    Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 267

    Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 201

    Destek Personeli (Şoför) 68

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.