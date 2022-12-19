TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ortaöğretim Mezunları için;

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak.