GÜBRETAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki bitki besleme sektörünün ilk ve öncü şirketi GÜBRETAŞ, ana hissedarı Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile 18 yıldır sürdürdüğü ticari iş birliğini 5 yıl daha uzattı.

Yenilenen Başbayilik Sözleşmesi ile Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 2023 yılı sonuna kadar kimyevi gübre ihtiyaçları, sektör lideri GÜBRETAŞ tarafından karşılanmaya devam edecek.

"GÜBRE SATIŞLARI 17 YILDA YÜZDE 300 ARTIŞ GÖSTERDİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, 1993'teki özelleştirmeyle ana hissedarları haline gelen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile ilk kez Aralık 2001'de imzalanan Başbayilik Sözleşmesi sayesinde kooperatif ortağı çiftçilerin en önemli tarımsal girdilerden biri olan kimyevi gübre ihtiyaçlarının GÜBRETAŞ tarafından tedarik edilmeye başlandığını, iş birliği döneminde, hem Tarım Kredi Kooperatifleri hem GÜBRETAŞ hem de Türkiye'deki tarım sektörünün hızla büyüdüğünü kaydetti.

GÜBRETAŞ'ın Ocak 2002 itibarıyla hayata geçirdiği bu iş birliği sonrasında gübre piyasasındaki dinamiklerin çiftçilerin faydasına olacak şekilde değiştiğini belirten Yumaklı, "Güçlenen tedarik ve lojistik operasyon imkanları sayesinde sektörde artan rekabete rağmen 18 yıldır çiftçiler daha kaliteli gübreye uygun fiyatla ulaşabilmektedir. Bu güç birliği sayesinde 2001 yılında 600 bin ton civarında olan Tarım Kredi ve GÜBRETAŞ'ın gübre satışları, 17 yılda yüzde 300 civarında artış göstererek son yıllarda 1,8 milyon tona kadar yükselmiştir. Bunun sonucunda GÜBRETAŞ, 2018 yılında yüzde 31'e ulaşan pazar payıyla Türkiye’deki toplam gübre tüketiminin yaklaşık 3'te birini karşılarken, kaliteli ürün sunan, güvenilir bir şirket olarak sektör liderliğini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, geride kalan 17 yıllık dönemde GÜBRETAŞ'ın cirosunun da 200 milyon TL seviyesinden şirket bünyesine katılan iştiraklerin de katkısıyla 2018 yılı sonunda konsolide olarak 4,6 milyar TL’ye yükseldiğini bildirdi.

Yenilenen anlaşmayla GÜBRETAŞ'ın hızla lojistik kapasitesini ve hizmet ağını genişlettiğini belirten Yumaklı, şirketin Türkiye genelinde 8 bölge müdürlüğü, 5 lojistik merkezi ve 2 bin 700’den fazla satış noktasıyla daha etkin bir tedarik altyapısı oluşturduğunu ve kaliteli ürünlerin çiftçiye optimum fiyatlarla sunulmasına katkı sağladığını kaydetti.

Yumaklı, söz konusu iş birliğinin sektördeki fiyatların dengelenmesinde önemli bir payı olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"GÜBRETAŞ, piyasada fiyatların oluşmasında tarımsal üreticiler lehine rol oynadığı için sadece Tarım Kredi ortakları değil, tüm çiftçilerin gübre tedarik imkanlarına pozitif katkı sağlamış olduk. Tekrar yenilenerek 2019-2023 yılları arasını kapsayacak şekilde uzatılan bu tedarik anlaşması sayesinde önümüzdeki dönem de Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının her türlü gübre ihtiyacını karşılamaya devam ederken, tarımsal üretimde yüksek verimlilik ve kalite artışı sağlayan ürünlerimizle Türkiye için katma değer üretmeye devam edeceğiz. Bugünkü fiyat skalası ile bakıldığında, 5 yılda yaklaşık 12,5 milyarlık bir satış hacmini Tarım Kredi ile birlikte gerçekleştireceğiz."

GÜBRETAŞ'IN YURT DIŞI SATIŞLARINDA REKOR ARTIŞ

İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl Türkiye’de tüketilen 5,4 milyon ton katı kimyevi gübre girdisinin 1,67 milyon tonunu karşılayan GÜBRETAŞ'ın sektör liderliğini sürdürdüğünü kaydetti.

Tarım Kredi Kooperatifleri kanalıyla katı gübre satışının geçen yıl GÜBRETAŞ’ın toplam satışları içinde yüzde 80’e yakın paya sahip olduğunu bildiren Yumaklı, "Kalan yüzde 20'lik satışımızı da bayiler ve ihracat kanalıyla gerçekleştirdik. 2018'in şirketimizin açısından en önemli gelişmelerinden biri de ihracat konusunda yakaladığımız başarıdır. Geçtiğimiz yıl Orta Doğu, Afrika ve bölge ülkeleriyle yapılan ihracat bağlantılarıyla yurt dışına ihraç ettiğimiz katı gübre miktarını, 2017’ye oranla yüzde 200 artışla 30 bin tona ulaştırdık ve çıtamızı yükselttik." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, 2019 yılında da yurt dışına katma değeri yüksek özel gübreler başta olmak üzere ihracat miktarını katlayarak artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

"2019 YILINDA TOPLAM TÜKETİMİN TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ"

GÜBRETAŞ Genel Müdürü Yumaklı, Türkiye’de gübre tüketiminin azaldığı yönündeki yorumlara değinirken, "2018 yılında iklimsel, politik ve ekonomik zorluklara rağmen ülkemizde 5,4 milyon ton gübre tüketilmiştir. Bu miktar başka faktörlerin de etkili olduğu, ondan önceki 2 yıla oranla düşüş gibi görünse de aslında Türkiye'nin son 10 yıldaki gübre tüketim ortalamasında bir gerçekleşmedir. 2007-2018 yılları arasında ülkemizin yıllık katı gübre tüketimi ortalaması da tam olarak 5,4 milyon tondur. 2019 yılında toplam tüketimin tekrar yükselişe geçmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İHRACATÇI ÜRETİCİLER DE İYİ BİR YIL GEÇİRECEK"

İbrahim Yumaklı, bu ay ortası itibarıyla tarımsal üretimde olağan dışı bir gelişme görünmediğini belirterek, Türkiye'nin geçen yıla oranla yeterli, dengeli ve zamanında yağışların, hububatta rekoltelerin uzun yıllar ortalaması düzeyinde gerçekleşmesini sağlayacağını aktardı.

Tarımsal ürün fiyatlarının geçen yıla göre bir miktar artış gösterdiğini kaydeden Yumaklı, bu durumun üretici gelirlerine olumlu yansıyacağını ve maddi destekler kadar planlama, pazarlama, depolama ve değerleme gibi konuların da hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yumaklı, halihazırda tarımsal ürünlere iç ve dış pazarlarda yeterli talep olduğuna işaret ederek, turizm sektöründeki rekor performansın gıda ve tarımsal ürünlerin talebine olumlu yansıyacağını, böylece üreticilerin fiyatlama gücü ve gelirlerinin artacağını, ihracata yönelik meyve ve sebze yetiştiren üreticilerin de iyi bir yıl geçireceğini belirtti.

Yeni yılda çiftçilerin gübre talebi beklentisine de değinen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ekonomik dalgalanmaların etkisiyle 2018 yılı ikinci yarısında düşüş gösteren kimyevi gübre tüketimi, ilkbahar sezonu ile birlikte normal seyrine ulaştı. Sonbaharda hububatta ekimle birlikte yeterli miktarda kompoze gübre kullanmayan üreticiler, beslemeden kaynaklanacak verim ve kalite kayıpları yaşamamak için ilkbaharda azotlu gübreleri yoğun olarak tüketti. Bu durum azotlu gübre taleplerine olumlu yansıdı. Baharda ekim ve dikimi yapılan bitkilerin besin ihtiyaçlarının buğday ve arpaya göre daha fazla olması, bu ürünlerde verim ve kalitenin besleme ile doğru orantılı olması ve elde edilecek gelirin yüksek olması, taban gübrelerinin normal bir şekilde tüketilmesini sağladı. GÜBRETAŞ olarak nisan sonu itibarıyla bütçe hedeflerimizi gerçekleştirdik."

"BU YILKİ HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİMİZE İNANCIMIZ TAM"

Ekonomik ve iklimsel faktörlerin olumlu seyri halinde bu yıl Türkiye’deki toplam gübre tüketiminin artarak 5,6 milyon ton civarında gerçekleşeceğini öngördüklerini aktaran Yumaklı, "GÜBRETAŞ olarak 2019 yılında yaklaşık 150 milyon TL civarında gerçekleşecek yatırım hedeflerimizden hiç sapmaksızın hem şirketimiz hem de ülkemiz için önemli yatırımlarımızı sürdürmeyi, üretim ve satış miktarımız ile pazar payımızı da artırarak sektör liderliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Planladığımız tesis yatırımlarıyla da bir yandan çiftçiye ve tarıma fayda sağlarken, bir yandan istihdam ve iş gücü üretmeyi, diğer yandan da satış karlılığı artışıyla yatırımcıları için de katma değer sunmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, yenilenen anlaşmayla, tamamlanacak lojistik yatırımlarının ve ihracat alanında yakaladıkları ivmeyle bu yılki hedeflerini gerçekleştireceklerine olan inançlarının tam olduğunu vurguladı.