Tarımda üretici fiyatları yüzde 149 yükseldi 0:00 / 0:00

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TÜİK, haziran ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi gelişmelerini açıkladı. Buna göre endeks haziranda aylık yüzde 0.66 düşerken, geçen yılın aynı ayında göre yüzde 148.9 yükseldi.

Mayıs ayında endeksteki yıllık yükseliş yüzde 154.97 olarak kayıtlara geçmişti.

Haziranda yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 277.14 ile lifli bitkiler ve yüzde 184,99 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Yıllık artışın en düşük olduğu alt gruplar ise yüzde 64.63 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve yüzde 70 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları olarak açıklandı.

Alt gruplara göre Tarım-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2022:



BALIK FİYATLARI AYLIK OLARAK ARTTI

TÜİK verilerine göre sektörlerde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,91 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3.32 düşüş yaşandı. Buna karşılık ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 15.48 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1.39 azalış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 12.23 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüze 10.69 artış gerçekleşti.