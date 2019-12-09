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Avrupa Turnesi'nin sonuna yaklaşan Megastar Tarkan, yeni yıla günler kala Hannover'de sahne aldı. Almanya’nın en büyük fuar ve etkinlik merkezlerinden biri olan ve bugünlerde kurulan yeni yıl pazarları ile binlerce turiste ev sahipliği yapan Hannover’de sahne alan Tarkan, gece boyunca kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir konser yaşattı.

Tui Arena’da gerçekleşen konsere yaklaşık 5.500 kişi katılım gösterirken, Almanya'da büyükşehir belediye başkanı seçilen ilk Türkiye kökenli siyasetçi Belit Onay da Tarkan’ı seyretmeye gelenler arasında yer alıyordu.

İZLEYENLERİ ANILARINDA YOLCULUĞA ÇIKARDI

Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişinin etkinlik alanı önünde uzun kuyruklar oluşturduğu konserde, hafızalardan silinmeyen ve artık pop müziğin klasikleri arasında yer alan şarkılarını seslendiren Tarkan, izleyenleri de anılarında yolculuğa çıkardı.

ÜNLÜ ŞARKICI YILIN SON KONSERİNİ VERMEYE HAZIRLANIYOR

Megastar Tarkan, 21 Aralık'ta Cologne Lanxess Arena’da vereceği konser ile son kez sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.