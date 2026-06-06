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        Haberler Magazin Tarkan'dan yağmur altında konser - Magazin haberleri

        Tarkan'dan yağmur altında konser

        Megastar Tarkan, Koç Holding'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında Ankara'da ücretsiz konser verdi. Başkent Millet Bahçesi'nde sahne alan Megastar, yağmura rağmen hayranlarını coşturdu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 09:50 Güncelleme:
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        Tarkan'dan yağmur altında konser

        Tarkan, Koç Topluluğu'nun 100. yıl kutlamaları kapsamında Ankara Millet Bahçesi'nde sahne alarak sevenleriyle bir araya geldi.

        "YAĞMURA RAĞMEN BU GECE EĞLENECEĞİZ"

        Millet Bahçesi'nde yoğun güvenlik önlemleri altında kurulan alanda hayranlarının karşısına çıkan Megastar, sahneye çıkmadan önce dinleyicilerine, "Ankara, yağmura rağmen bu gece eğleneceğiz, durmak yok" diye seslendi. Tarkan, yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı.

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        YAĞMURLUK ÖNLEMİ

        Yağışlı havaya rağmen konser coşkusu bir an olsun dinmedi. Yağmur altında gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, Tarkan’ın sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

        53 yaşındaki şarkıcı, yağışa rağmen sahnedeki performansını sürdürürken giydiği yağmurlukla dikkat çekti.

        KONSER ALANI SAATLER ÖNCESİNDEN DOLDU

        Tarkan'ın sahne alacağı alanı saatler öncesinden dolduran hayranları, büyük bir heyecan yaşadıklarını ve konserden önceki gece heyecandan uyuyamadıklarını dile getirdiler.

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        Hatta Tarkan'ı izlemek için Abu Dabi'den geldiğini belirten bir hayranı, çok mutlu olduğunu ve sabırsızlıkla konserin başlamasını beklediğini söyledi. Binlerce müziksever, Megastar'ın şarkılarına konserin sonuna kadar tek bir ağızdan eşlik etti.

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        #tarkan
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