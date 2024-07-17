Tarkan, 51'i kulağına küpe yaptı
Megastar Tarkan, yıllar sonra küpe taktığını söyledi. 51 yaşındaki şarkıcı, yeni albümü 'Kuantum 51'e de atıfta bulunarak küpeli pozunu yayımladı
Giriş: 17.07.2024 - 16:28 Güncelleme: 17.07.2024 - 16:54
Tarkan, 7 yıllık aradan sonra yeni albümü 'Kuantum 51'i geçtiğimiz ay müzikseverlerle buluşturmuştu.
51 yaşındaki Megastar, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı, paylaşımına "Yıllardır küpe takmıyordum ama içimden bir ses '51 kulağına küpe olsun, tak' dedi… #Kuantum51" notunu düştü.
Cem Yılmaz, Tarkan'ın paylaşımına "Ben destekliyorum" yorumunda bulundu.
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