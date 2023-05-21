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Haberler Gündem Trafik Tarlada çalışmak için geliyorlardı: 1 ölü, 8 yaralı
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Şanlıurfa'dan Konya'ya gelen tarım işçisi ailenin minibüsü devrildi: 1 ölü, 3'ü çocuk 8 yaralı

Çalışmak için Şanlıufra'dan Konya'ya gelen tarım işçisi ailenin minibüsü şarampole devrilip, sulama kanalı betonuna çarptı. Feci kazada minibüsteki Nesibe Büyükçay hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Tarlada çalışmak için geliyorlardı: 1 ölü, 8 yaralı
DHA

Şanlıurfa'dan çalışmak için Konya'ya gelen tarım işçisi ailenin minibüsü devrildi. Kazada 1 kadın hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Bulgurluk Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çalışmak için Şanlıurfa'dan Konya'ya gelen Nezir Büyükçay (52) yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi ardından da sulama kanalı betonuna çarptı.

İhbarla kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücünün eşi Nesibe Büyükçay (50) yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Minibüste sıkışıp, ekiplerce kurtarılan yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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