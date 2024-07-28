Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, bir çoban tarafından tarlada patlamamış top mermisi bulundu. Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen top mermisinin, 102 yıllık olduğu tahmin ediliyor.
Giriş: 28.07.2024 - 17:11 Güncelleme: 28.07.2024 - 17:17
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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, patlamamış top mermisi bulundu.
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İlçe yakınlarındaki Almalı mevkisinde arazide koyunlarını otlatan Mustafa Pekmez, yerde bir top mermisi olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, patlamamış top mermisinin etrafını çevirerek güvenlik tedbiri aldı.