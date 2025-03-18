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        Haberler Spor Basketbol TKBL Tarsus Spor - ÇBK Mersin: 71-98 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Tarsus Spor - ÇBK Mersin: 71-98 (MAÇ SONUCU)

        Çimsa ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde İlkem Yapı Tarsus Spor'u 98-71 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi. ÇBK Mersin, Dörtlü Final'in yarı finalinde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 19:45 Güncelleme: 18.03.2025 - 19:45
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        ÇBK Mersin, kupada Dörtlü Final'de
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        Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Çimsa ÇBK Mersin, İlkem Yapı Tarsus Spor'u 98-71 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

        ÇBK Mersin, Dörtlü Final'in yarı finalinde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.

        Salon: Servet Tazegül

        Hakemler: Ozan Gönen, Özlem Yalman, Almina Kocabaş

        İlkem Yapı Tarsus Spor: Heal 15, Elif Emirtekin 9, Büşra Akgün 14, Alleyne 28, Ceylin Beyza Altunpa 3, Ecem Erk, Nisa Yalçın 2, Nuran Tutsak, Havva Güngör Peker

        Çimsa ÇBK Mersin: Howard 2, Fauthoux 9, Carleton 15, Sinem Ataş 16, Johannes 12, Asena Yalçın 7, Derin Yaya, McCowan 13, Pelin Derya Bilgiç 20, Beren Polen Höke, İkra Durmaz 4

        1. Periyot: 18-21

        Devre: 39-42

        3. Periyot: 43-75

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