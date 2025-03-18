Tarsus Spor - ÇBK Mersin: 71-98 (MAÇ SONUCU)
Çimsa ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde İlkem Yapı Tarsus Spor'u 98-71 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi. ÇBK Mersin, Dörtlü Final'in yarı finalinde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.
Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Çimsa ÇBK Mersin, İlkem Yapı Tarsus Spor'u 98-71 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.
ÇBK Mersin, Dörtlü Final'in yarı finalinde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ozan Gönen, Özlem Yalman, Almina Kocabaş
İlkem Yapı Tarsus Spor: Heal 15, Elif Emirtekin 9, Büşra Akgün 14, Alleyne 28, Ceylin Beyza Altunpa 3, Ecem Erk, Nisa Yalçın 2, Nuran Tutsak, Havva Güngör Peker
Çimsa ÇBK Mersin: Howard 2, Fauthoux 9, Carleton 15, Sinem Ataş 16, Johannes 12, Asena Yalçın 7, Derin Yaya, McCowan 13, Pelin Derya Bilgiç 20, Beren Polen Höke, İkra Durmaz 4
1. Periyot: 18-21
Devre: 39-42
3. Periyot: 43-75