Tartı neden kıpırdamıyor? Kilo vermeyi sabote eden alışkanlıklar

Sağlıklı gıdalar, düşük kalorili ürünler ve katı diyetler… Tüm bunlar doğru şekilde uygulanmadığında kilo kaybını hızlandırmak yerine durdurabiliyor. Farkında olmadan yapılan bu hatalar, zayıflama sürecini sekteye uğratıyor.

KİLO VERME SÜRECİNİN ZORLAŞMA NEDENLERİ

Kilo vermek bazı kişiler için oldukça zorlayıcı olabilir. Sağlıklı yaşam tarzı benimsenmesine rağmen beklenen sonuçların alınamaması; yanlış beslenme yönlendirmeleri, bilimsel temeli olmayan diyetler ya da sürdürülemez alışkanlıklardan kaynaklanabilir. Beslenme düzeninde yapılacak doğru değişiklikler kilo kaybını hızlandırabilirken, hatalı uygulamalar süreci daha da zorlaştırabilir.

REKLAM

YAĞ TÜKETİMİNİ TAMAMEN KESMEK

Yağlar, uzun süre tok kalmaya yardımcı olan ve vücudun ihtiyaç duyduğu temel besin öğelerinden biridir. Özellikle tekli doymamış yağlar kötü kolesterolün düşürülmesine katkı sağlar. Avokado, zeytinyağı, badem, fındık, fıstık ezmesi ve yağlı tohumlar doğru porsiyonlarda diyet listelerine eklenebilir. Yağı tamamen kesmek, kilo vermeyi hızlandırmak yerine olumsuz etki yaratabilir.

AZ YAĞLI ÜRÜNLERİN YANLIŞ YORUMLANMASI

Az yağlı ürünler her zaman düşük kalorili anlamına gelmez. Bu nedenle porsiyon kontrolü büyük önem taşır. Az yağlı bir tatlı, küçük bir normal tatlıdan daha yüksek kalori içerebilir. Tüketilen yağ, şeker ve toplam kalori miktarını doğru değerlendirmek için ürün etiketlerinin okunması faydalıdır.

KARBONHİDRATLARI TAMAMEN BIRAKMAK Karbonhidratlar vücudun temel enerji kaynağıdır. Rafine karbonhidratlar (beyaz ekmek, beyaz makarna, şekerli ürünler) kan şekerini hızla yükselterek kilo artışına neden olabilir. Buna karşın tam tahıllar, baklagiller, sebzeler ve meyveler gibi kompleks karbonhidratlar kilo verme sürecini destekler. Karbonhidratı tamamen kesmek enerji düşüklüğüne ve kontrolsüz yeme isteğine yol açabilir. REKLAM TARTIYA FAZLA ODAKLANMAK Gün içinde tüketilen besinler, sıvı alımı, hormonal değişimler ve egzersiz sonrası kas kazanımı kilo dalgalanmalarına neden olabilir. Tartıdaki sabit sayı, yağ kaybı olmadığı anlamına gelmez. Özellikle spor yapan kişilerde yağ kaybı ve kas artışı birlikte görülebilir. Bu durumda kıyafetlerin daha rahat gelmesi önemli bir ilerleme göstergesidir. SAĞLIKLI GIDALARIN AŞIRI TÜKETİMİ Bitter çikolata, avokado ve kuruyemişler sağlıklı besinlerdir ancak yüksek kalorilidir. Fazla tüketildiklerinde kilo kaybını zorlaştırabilirler. Sağlıklı besinlerin bile porsiyon kontrolü ile tüketilmesi gerekir. Bu denge, vücudun açlık ve tokluk sinyallerini doğru algılamasına yardımcı olur. İŞLENMİŞ VE PAKETLİ GIDALARIN FAZLALIĞI Paketli ve işlenmiş gıdalar genellikle yüksek miktarda şeker, tuz ve yağ içerir. Günlük rafine şeker tüketimi kadınlarda 100, erkeklerde 150 kaloriyi geçmemelidir. Meyvelerdeki doğal şeker ise lif, vitamin ve mineral içerdiğinden diyetlerde yer alabilir.

TEK TİP BESLENME ALIŞKANLIĞI Sürekli aynı “güvenli” besinleri tüketmek, zamanla besin çeşitliliğini azaltarak aşırı yeme ataklarına neden olabilir. Dengeli ve çeşitli beslenme, hem psikolojik hem de fiziksel açıdan daha sürdürülebilir bir yaklaşım sunar. REKLAM YETERSİZ SU TÜKETİMİ Su tüketiminin az olması metabolizmanın yavaşlamasına neden olabilir. Su, kalori yakımı ve sindirim için gereklidir. Öğünlere ve ara öğünlere bir bardak su eklemek kilo verme sürecini destekleyebilir. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİ TAMAMEN BIRAKMAK Süt ürünlerini tamamen kesmek, kalsiyum eksikliğine yol açabilir. Yetersiz kalsiyum alımı vücudun daha fazla yağ depolamasına neden olabilir. Az yağlı veya yağsız süt ürünleri uygun miktarlarda diyetlere dahil edilebilir. AŞIRI DÜŞÜK KALORİLİ DİYETLER VE ÖĞÜN ATLAMAK Günlük 1.200 kalorinin altına düşen diyetler metabolizmayı yavaşlatabilir ve uzun vadede kilo alımına bile yol açabilir. Öğün atlamak kilo kaybını hızlandırmaz; aksine süreci zorlaştırır. Kalori ihtiyacı yaş, vücut yapısı ve aktivite düzeyine göre belirlenmelidir. REKLAM EGZERSİZ VE KALORİ DENGESİNİ GÖZ ARDI ETMEK Fiziksel aktivite düzeyi ile alınan kalori miktarı birbiriyle uyumlu olmalıdır. Daha aktif bireylerin daha fazla enerjiye ihtiyacı vardır. Ancak kalori ihtiyacının çok altında beslenmek kilo kaybını olumsuz etkiler.