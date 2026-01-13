Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Tartı neden kıpırdamıyor? Kilo vermeyi sabote eden alışkanlıklar

        Tartı neden kıpırdamıyor? Kilo vermeyi sabote eden alışkanlıklar

        Diyet yapmanıza ve egzersizi ihmal etmemenize rağmen tartı aynı rakamı gösteriyorsa, sorun sandığınızdan daha basit olabilir. Uzmanlara göre, günlük hayatta fark edilmeden yapılan bazı alışkanlıklar kilo kaybını adeta sabote ediyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 08:30 Güncelleme: 13.01.2026 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilo vermeyi engelleyen gizli tuzaklar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sağlıklı gıdalar, düşük kalorili ürünler ve katı diyetler… Tüm bunlar doğru şekilde uygulanmadığında kilo kaybını hızlandırmak yerine durdurabiliyor. Farkında olmadan yapılan bu hatalar, zayıflama sürecini sekteye uğratıyor.

        Kendi sağlıklı atıştırmalığınızı hazırlayın
        Kendi sağlıklı atıştırmalığınızı hazırlayın
        Çekmecenizi bu listeye göre yeniden dizin
        Çekmecenizi bu listeye göre yeniden dizin

        KİLO VERME SÜRECİNİN ZORLAŞMA NEDENLERİ

        Kilo vermek bazı kişiler için oldukça zorlayıcı olabilir. Sağlıklı yaşam tarzı benimsenmesine rağmen beklenen sonuçların alınamaması; yanlış beslenme yönlendirmeleri, bilimsel temeli olmayan diyetler ya da sürdürülemez alışkanlıklardan kaynaklanabilir. Beslenme düzeninde yapılacak doğru değişiklikler kilo kaybını hızlandırabilirken, hatalı uygulamalar süreci daha da zorlaştırabilir.

        REKLAM

        YAĞ TÜKETİMİNİ TAMAMEN KESMEK

        Yağlar, uzun süre tok kalmaya yardımcı olan ve vücudun ihtiyaç duyduğu temel besin öğelerinden biridir. Özellikle tekli doymamış yağlar kötü kolesterolün düşürülmesine katkı sağlar. Avokado, zeytinyağı, badem, fındık, fıstık ezmesi ve yağlı tohumlar doğru porsiyonlarda diyet listelerine eklenebilir. Yağı tamamen kesmek, kilo vermeyi hızlandırmak yerine olumsuz etki yaratabilir.

        AZ YAĞLI ÜRÜNLERİN YANLIŞ YORUMLANMASI

        Az yağlı ürünler her zaman düşük kalorili anlamına gelmez. Bu nedenle porsiyon kontrolü büyük önem taşır. Az yağlı bir tatlı, küçük bir normal tatlıdan daha yüksek kalori içerebilir. Tüketilen yağ, şeker ve toplam kalori miktarını doğru değerlendirmek için ürün etiketlerinin okunması faydalıdır.

        KARBONHİDRATLARI TAMAMEN BIRAKMAK

        Karbonhidratlar vücudun temel enerji kaynağıdır. Rafine karbonhidratlar (beyaz ekmek, beyaz makarna, şekerli ürünler) kan şekerini hızla yükselterek kilo artışına neden olabilir. Buna karşın tam tahıllar, baklagiller, sebzeler ve meyveler gibi kompleks karbonhidratlar kilo verme sürecini destekler. Karbonhidratı tamamen kesmek enerji düşüklüğüne ve kontrolsüz yeme isteğine yol açabilir.

        REKLAM

        TARTIYA FAZLA ODAKLANMAK

        Gün içinde tüketilen besinler, sıvı alımı, hormonal değişimler ve egzersiz sonrası kas kazanımı kilo dalgalanmalarına neden olabilir. Tartıdaki sabit sayı, yağ kaybı olmadığı anlamına gelmez. Özellikle spor yapan kişilerde yağ kaybı ve kas artışı birlikte görülebilir. Bu durumda kıyafetlerin daha rahat gelmesi önemli bir ilerleme göstergesidir.

        SAĞLIKLI GIDALARIN AŞIRI TÜKETİMİ

        Bitter çikolata, avokado ve kuruyemişler sağlıklı besinlerdir ancak yüksek kalorilidir. Fazla tüketildiklerinde kilo kaybını zorlaştırabilirler. Sağlıklı besinlerin bile porsiyon kontrolü ile tüketilmesi gerekir. Bu denge, vücudun açlık ve tokluk sinyallerini doğru algılamasına yardımcı olur.

        İŞLENMİŞ VE PAKETLİ GIDALARIN FAZLALIĞI

        Paketli ve işlenmiş gıdalar genellikle yüksek miktarda şeker, tuz ve yağ içerir. Günlük rafine şeker tüketimi kadınlarda 100, erkeklerde 150 kaloriyi geçmemelidir. Meyvelerdeki doğal şeker ise lif, vitamin ve mineral içerdiğinden diyetlerde yer alabilir.

        TEK TİP BESLENME ALIŞKANLIĞI

        Sürekli aynı “güvenli” besinleri tüketmek, zamanla besin çeşitliliğini azaltarak aşırı yeme ataklarına neden olabilir. Dengeli ve çeşitli beslenme, hem psikolojik hem de fiziksel açıdan daha sürdürülebilir bir yaklaşım sunar.

        REKLAM

        YETERSİZ SU TÜKETİMİ

        Su tüketiminin az olması metabolizmanın yavaşlamasına neden olabilir. Su, kalori yakımı ve sindirim için gereklidir. Öğünlere ve ara öğünlere bir bardak su eklemek kilo verme sürecini destekleyebilir.

        SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİ TAMAMEN BIRAKMAK

        Süt ürünlerini tamamen kesmek, kalsiyum eksikliğine yol açabilir. Yetersiz kalsiyum alımı vücudun daha fazla yağ depolamasına neden olabilir. Az yağlı veya yağsız süt ürünleri uygun miktarlarda diyetlere dahil edilebilir.

        AŞIRI DÜŞÜK KALORİLİ DİYETLER VE ÖĞÜN ATLAMAK

        Günlük 1.200 kalorinin altına düşen diyetler metabolizmayı yavaşlatabilir ve uzun vadede kilo alımına bile yol açabilir. Öğün atlamak kilo kaybını hızlandırmaz; aksine süreci zorlaştırır. Kalori ihtiyacı yaş, vücut yapısı ve aktivite düzeyine göre belirlenmelidir.

        REKLAM

        EGZERSİZ VE KALORİ DENGESİNİ GÖZ ARDI ETMEK

        Fiziksel aktivite düzeyi ile alınan kalori miktarı birbiriyle uyumlu olmalıdır. Daha aktif bireylerin daha fazla enerjiye ihtiyacı vardır. Ancak kalori ihtiyacının çok altında beslenmek kilo kaybını olumsuz etkiler.

        YAĞ TÜKETİMİNİ SINIRSIZ GÖRMEK

        Bazı düşük karbonhidratlı diyetler yağ tüketimini sınırsız gibi gösterebilir. Oysa aşırı yağ alımı kalori fazlasına neden olabilir. Kilo veremeyen kişiler yağ tüketimini gözden geçirmelidir.

        GECE YEME ALIŞKANLIĞI

        Gece yemek yemek hem aşırı kalori alımına hem de sindirim sorunlarına yol açabilir. Gün içinde yeterli ve dengeli beslenilmediğinde gece açlık hissi artar. Gerekli durumlarda, kalori hedeflerine uygun olacak şekilde meyve veya bir avuç kuruyemiş gibi hafif atıştırmalıklar tercih edilebilir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 11 Ocak 2026 (Gümüşün Yükselişi Ne Kadar Sürecek?)

        Megakente yoğun kar yağışı uyarısı. Halep'te siviller ne zaman eve döner? Trump'tan orduya Grönlad talimatı. Piyasalarda altın - gümüş dalgalanması. 2025 faiz indirimiyle tamamlandı, 22 Ocak'ta beklenti ne? Türkiye'den Avrupa'ya Obüs ihracatı. ABD neden Maduro'yu kaçırdı? Konya'da obruklar neden artıyor? Ana Haber Bülteni'ni Dilek Gül sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        30 il için alarm! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        30 il için alarm! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        Trump Venezuelalı muhalif lider ile görüşecek
        Trump Venezuelalı muhalif lider ile görüşecek
        Silahla vurulmuş olarak bulundu... Gelinlikle veda!
        Silahla vurulmuş olarak bulundu... Gelinlikle veda!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        İşverene 2 puanlık prim desteği
        İşverene 2 puanlık prim desteği
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Besi ahırında kar faciası! 18 büyükbaş öldü
        Besi ahırında kar faciası! 18 büyükbaş öldü
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        Karabulut ailesinin acı günü
        Karabulut ailesinin acı günü
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        Matmazel'in darbedildiği tespit edildi!
        Matmazel'in darbedildiği tespit edildi!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!