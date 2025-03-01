Tartışmalar İtalyan medyasında: Mourinho'ya ceza veren kişi Galatasaray formasıyla!
Süper Lig'in 25. haftasındaki derbinin ardından tartışmalar sürerken PFDK, Jose Mourinho'ya 4 maç Okan Buruk'a ise 1 maç ceza vermişti. Tahkim Kurulu, Mourinho'nun cezasını 2 maça düşürürken Okan Buruk'un cezası ise onandı. İtalya'nın ünlü spor gazetelerinden Corriere dello Sport, "Türkiye'de yeni skandal" başlığıyla verdiği haberde PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün Galatasaray tişörtü giydiği fotoğrafı manşetlerine taşıdı ve "Mourinho'ya ceza veren adam Galatasaray forması giydi, fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu" ifadelerini kullandı
Süper Lig'in 25. haftasındaki derbi mücadelesi golsüz sona ererken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un basın toplantısında söylediği sözler gündem olmuştu.
İki teknik adam da PFDK'ya sevk edilirken PFDK, Mourinho'ya 4 maç Okan Buruk'a ise 1 maç ceza verdi. İki kulübün yetkilileri de bu karara itiraz etti ve Tahkim Kurulu'na gitti. Tahkim Kurulu, Mourinho'nun 4 maç cezasını 2 maça indirdi ve Okan Buruk'un cezasını onadı.
TARTIŞMALAR İTALYAN MEDYASINDA
Türkiye'de derbi tartışmaları sürerken İtalya'nın ünlü spor gazetelerinden Corriere dello Sport da yaşananları manşetlerine taşıdı. "Türkiye'de yeni skandal" başlığı verdiği haberinde "Mourinho'ya ceza veren adam Galatasaray forması giydi, fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu" ifadelerini kullandı.
Haberin detayında ise PFDK Başkanı Celel Nuri Demirtürk'ün Galatasaray tişörtü giydiği kareye yer verildi. Corriere dello Sport, "İstanbul derbisi sonrası kopan fırtına, Mourinho'ya yöneltilen akıl almaz ırkçılık iddiaları , diskalifiye ve Mou'nun bizzat kendisi tarafından manevi tazminat davası gibi olaylar düşünüldüğünde böyle bir fotoğrafın sansasyon yarattığı aşikar" dedi.