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Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da İsmail Karaçor tartıştığı eşini bıçakla katletti - Günün öne çıkan haberleri
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Yine koca vahşeti! Hacer, eşi tarafından bıçakla katledildi

Ankara'da Hacer Karaçor, tartıştığı eşi İsmail Karaçor tarafından bıçakla katledildi. Cani koca polis tarafından gözaltına alındı

Ankara'da İsmail Karaçor tartıştığı eşini bıçakla katletti - Günün öne çıkan haberleri
DHA

Ankara'da İsmail Karaçor (49), tartıştığı eşi Hacer Karaçor'u (48) bıçakla öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Atlılar Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen İsmail Karaçor, eşi Hacer Karaçor ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

İsmail Karaçor, mutfaktan aldığı bıçakla eşini bıçakladı. Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hacer Karaçor'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Hacer Karaçor'un cesedi, evde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İsmail Karaçor da polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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