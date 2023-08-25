Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı! - Güncel haberler

        Tartıştığı kız arkadaşı öldürdü!

        Gaziantep'te M.B. isimli kadın, tartıştığı erkek arkadaşı 45 yaşındaki İbrahim Patlar'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Bir çocuk babası olan Patlar'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 13:30 Güncelleme: 25.08.2023 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı kız arkadaşı öldürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te olay, gece saatlerinde Kozanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni taşındıkları rezidansta M.B. ile erkek arkadaşı İbrahim Patlar (45) arasında tartışma çıktı.

        SEVGİLİSİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre bu sırada M.B., erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı.

        SUÇ ALETİYLE GÖZ ALTINA ALINDI

        Patlar hayatını kaybetti, şüpheli kadın suç aleti ile gözaltına alındı. 1 çocuk babası İbrahim Patlar'ın cenazesi, işlemleri sonrası ailesine teslim edildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gaziantep
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        "Yeni bir ulaşım çağına giriliyor"
        "Yeni bir ulaşım çağına giriliyor"
        Kasiyer Merve'nin öldürülme anı kamerada!
        Kasiyer Merve'nin öldürülme anı kamerada!
        Diyarbakır'daki yangın kontrol altında
        Diyarbakır'daki yangın kontrol altında
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Yüzde 30 sınırına geldi! Tasarruf zamanı
        Yüzde 30 sınırına geldi! Tasarruf zamanı
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Radyoaktif atık suyun tahliyesi 30 yılı geçebilir!
        Radyoaktif atık suyun tahliyesi 30 yılı geçebilir!
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Trump tarihe geçti!
        Trump tarihe geçti!
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor