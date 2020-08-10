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Tartıştığı babasını karnından bıçakladı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, G.T. (31) isimli kadın ile babası arasındaki tartışma kanlı bitti. G.T., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile babası H.G.'yi karnından bıçakladı

izmir babasını bıçaklayan kız
DHA

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, G.T. (31) isimli kadın, tartıştığı babası H.G.'yi (53) bıçakla yaraladı.

Dün saat 21.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Ihlamur Sokak'ta meydana gelen olayda, G.T. ile babası H.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.T., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile babasını karnından bıçakladı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla H.G., Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan G.T. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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