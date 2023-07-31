Taş gibi yoğurt yapmak artık çok kolay! Sırrınızı herkes öğrenmek isteyecek!
Son zamanlarda evde yoğurt mayalamak popüler işlemlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Evde hazırlanan yoğurtların organik ve daha sağlıklı olması sebebiyle birçok kişi dışardan yoğurt almayı bırakarak kendi yoğurdunu kendi mayalıyor. Yiyenlerin bayılacağı doğru yoğurt tarifini tüm püf noktalarıyla haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Evde yoğurt yapımı göz korkutucu gibi görünse de aslında oldukça basittir. Asıl amacı sevdiklerini katkı maddesi ve koruyucu olmayan doğal yoğurtlar tedirmek isteyen kişilerin tercih ettiği ev yapımı yoğurtta en önemli püf nokta sütün kaynama durumudur. Peki, evde yoğurt nasıl yapılır, mayalanır? İşte tüm püf noktalarıyla ev yapımı yoğurt tarifi…
EV YOĞURDU TARİFİ
Malzemeler
1 litre süt
1 yemek kaşığı yoğurt
1 tutam şeker
1 tutam tuz
Yapılışı:
Yoğurt yapımında ilk olarak süt tencerenin ağzı açık vaziyette orta ateşte kaynatılır, kaynama başlayınca kısık ateşte 10-15 dakika daha kaynatılır. Kaynayan süt hafif el yakacak dereceye kadar soğutulur. Bir kase içerisine maya olarak kullanılacak ve tercihen suyu alınmış damızlık yoğurt konur ve üzerine şeker ve tuz atılıp iyice karıştırılır. Kaynayıp biraz soğumuş süt ile maya için hazırladığımız karışım çırpılır. Ve ardından tüm malzeme süte eklenir. Yoğurdun mayalandığı tencerenin ağzı hava almayacak şekilde kenarlarından sıkıca kapatılır. Çift kat bez ile sarmanızı öneririz. Tencere tamamen bezin içinde kalmalıdır. 4 saat sonra tencerenin üzeri açılıp kontrol edilir ve bir sorun yoksa hemen buzdolabına kaldırılır ve yaklaşık bir gün dinlendirilir. Ertesi gün yoğurdunuz tüketime hazırdır.
EV YOĞURDU YAPARKEN BİLMENİZ GEREKENLER
Evde yoğurt yapımında bilinmesi gereken püf noktalar şu şekildedir;
Yağlı süt kullanın. Eğer yağsız süt kullanırsanız yoğurdun kıvamında memnun kalmayabilirsiniz.
Sütü en iyi şekilde kaynatın. Bu süre 5-7 dakika arasında olmalıdır.
Yoğurdu buzdolabına aldıktan sonra çıkarana kadar dolabın kapağını açmayın.
Süt kesinlikle kaynatılan kapta mayalanmamalıdır. Çünkü süt kaynarken dibi tutabilir bu yüzden aynı kapta mayalanırsa ekşiyebilir.
Yoğurdu kışın daha sıkı ve kalın yazın ise daha ince sarmalısınız.
Mayayı dolapta dondurursanız ekşi değil tatlı bir maya elde edersiniz.