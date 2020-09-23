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Taş Kesim Eğitimleri Kuyumcukent’te Başlıyor

Mücevher İhracatçıları Birliği, hem istihdama katkı sağlamak hem de sektörün tasarım ufkunu genişletmek amacıyla taş kesim atölyeleri kurup “Taş Kesim Eğitimleri” başlatıyor.

taş kesim
HABERTURK.COM

Mücevher İhracatçıları Birliği, hem istihdama katkı sağlamak hem de sektörün tasarım ufkunu genişletmek amacıyla taş kesim atölyeleri kurup “Taş Kesim Eğitimleri” başlatıyor.

Eğitimlere ilişkin bir değerlendirme yapan Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, “Kuyumcukent’te taş kesim atölyesi kurduk, burada yabancı ustalarla gençlerimize taş kesimi öğretmeye başlıyoruz. Böylelikle binlerce gencimize yeni bir iş kapısı açmış olacağız. Ar – Ge, Inovasyon ve katma değerli üretim üçgeninde attığımız bu adımın ithal girdilerini azaltarak birim başına ihracat karlarımızı artıracağına inanıyoruz. Bir sonraki adımda taş kesim atölyelerini Anadolu’daki seçilmiş köylere taşımak ve buradaki gençlere bu işi öğretip taş kesim köyleri kurmayı hedefliyoruz.” dedi

Kuyumcukent’teki Mücevher İhracatçıları Birliği Taş Kesim Atölyesi’nde 28 Eylül Pazartesi sabahı başlayacak olan eğitimler, iki hafta boyunca haftanın 6 günü sabahtan akşama kadar gerçekleşecek. Eğitimlerde uygulamalı olarak mücevher taş kesiminin temel prensiplerini ve uygulamalarını öğrenecekler.

Eğitimlerin ardından başarılı olan katılımcılara katılım belgeleri verilerek sektörde bu alanda personel arayan firmalara önerilecekler.

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