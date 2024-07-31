Taş Mektep'te Tamburi Cemil Bey'i andılar

"MUSİKİ İLE BÜYÜDÜK"

Etkinlik için Taş Mektep'e gelen Hande Soral, Nilsu Berfin Aktaş, Murat Aygen ve ailesi, Buçe Buse Kahraman gibi ünlü isimler de vardı. Gazeteciler ile sohbet eden ünlü isimlerden Hande Soral; "Paris'ten geliyorum sırf bu konser için. Eve bile uğramadan geldim. Benim için çok önemli bir konser. Ben musiki ile büyüdüm. Bizim evimizde kendimi bildim bileli musiki çalar. Kahvaltıyı bile Türk müziği eşliğinde yaparız haftasonları hep beraber. Taş mektepte olması da çok keyifli. Kaçıramazdım hemen geldim" dedi.

Oğlu Ali hakkında da konuşan Hande Soral; "Benim oğlum çok anneci. Eteklerimde sürekli hep orada yaşıyor yani. Bence İsmail'e benzediği yerlerde var ama geneli dayıya benziyor. Bensu'ya da benzediği yerleri var mesela saçları" diyerek oğlundan bahsetti.