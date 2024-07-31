Taş Mektep'te Tamburi Cemil Bey'i andılar
Musiki Eğitim Vakfı, Türk müziğinin öncü isimlerinden, yaylı tamburun mucidi ve virtüözü Tamburi Cemil Bey'i, Büyükada Taş Mektep'te düzenlediği özel bir konserle andı
Vakfın düzenlediği özel konserler serisi içinde yer alan bu anlamlı etkinlik, Türk sanat müziğinin zengin mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlendi.
"MUSİKİ İLE BÜYÜDÜK"
Etkinlik için Taş Mektep'e gelen Hande Soral, Nilsu Berfin Aktaş, Murat Aygen ve ailesi, Buçe Buse Kahraman gibi ünlü isimler de vardı. Gazeteciler ile sohbet eden ünlü isimlerden Hande Soral; "Paris'ten geliyorum sırf bu konser için. Eve bile uğramadan geldim. Benim için çok önemli bir konser. Ben musiki ile büyüdüm. Bizim evimizde kendimi bildim bileli musiki çalar. Kahvaltıyı bile Türk müziği eşliğinde yaparız haftasonları hep beraber. Taş mektepte olması da çok keyifli. Kaçıramazdım hemen geldim" dedi.
Oğlu Ali hakkında da konuşan Hande Soral; "Benim oğlum çok anneci. Eteklerimde sürekli hep orada yaşıyor yani. Bence İsmail'e benzediği yerlerde var ama geneli dayıya benziyor. Bensu'ya da benzediği yerleri var mesela saçları" diyerek oğlundan bahsetti.
"ONLAR DOĞRU ZAMANI BİLİRLER"
Tam bu esnada Hakan Baş ile evliliği devam eden kardeşi Bensu Soral, "Bir yeğeniniz olsun ister misiniz?" sorusuna kardeşi Hande Soral; "Ben tabii ki çok isterim bir yeğenim olsun ama bunu Bensu'ya sormanız gerekiyor. Herhalde onlar doğru zamanı çok daha iyi bilirler" şeklindeki ifadeleri kullandı.
"NESİLDEN NESİLE AKTARMAK İSTİYORUZ"
Etkinliğe katılan bir diğer isim de Nilsu Berfin Aktaş'dı. Genç oyuncu; "Çok gurur verici bir gecedeyiz. Burada olmak bana huzurlu ve güzel hissettirdi. Geçmişten gelen bu güzel sanatımızı bilmeleri gerekiyor bizler de bunu yaşatmak için buradayız. Nesilden nesle de aktarmaya devam etmek istiyoruz" dedi.
"KAFA RAHATLIĞI BENCE EN ÖNEMLİ ŞEY"
Son olarak rapçi Blok 3 labakıyla tanınan Hakan Aydın ile aşk yaşayan Nilsu Berfin Aktaş, özel hayatı hakkındaki sorulara; "Her şeyin hayırlısı olsun. Bu konuyla ilgili çok da konuşma taraftarı değilim ama bence ben çok doğru bir insanım. Ona göre de o çok doğru bir insan. Belki başkalarına göre de onlar çok doğrular. Bazen beraber iyi olmuyor. Herkes kendi hayatına saygı duymalı. Ben şimdilerde çok huzurluyum. Kafa rahatlığı bence hayattaki en önemli şey" diye yanıt verdi.
"SESİME ÇOK YAKIŞTIĞINI FARKETTİM"
Oyuncu Murat Aygen de kendisi gibi oyuncu eşi Nihan Aslı Aygen ve kızı Nil Aygen ile birlikte Tanburi Cemil Bey’in 108'inci ölüm yıldönümünü anma konserine katıldı. Gazeteciler ile sohbet eden Murat Aygen; "Kültür olarak bildiğim ama çok hakim olmadığım bir müzik alanıydı. Bundan bir ay öncesinde AKM'de bu gecenin sunuculuğunu da yaptım. Ben müzisyenim de aynı zamanda. O akşam bir performans yaptık ve sesime çok yakıştığını farkettim. Ardından hemen bir repertuvar yapmaya başladım. Yakın zamanda bir sürprizim olabilir bununla ilgili" diye konuştu.